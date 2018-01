Wasserwerke warnen: Sulfat in Spree gefährdet Trinkwasser in Frankfurt (Oder)

Die Frankfurter Wasser- und Abwassergesellschaft (FWA) hat eindringlich vor der stetig steigenden Belastung der Spree mit Sulfat gewarnt. Ursache für die Belastung seien die durch den aktiven Bergbau in die Spree geleiteten Sümpfungswässer sowie im steigenden Maße die durch den Grundwasseranstieg gelösten Sulfate der stillgelegten Tagebaue, teilte die FWA heute mit. Kritik übt die FWA in dem Zusammenhang, ebenso wie bereits die Grünen-Fraktion im Landtag in Potsdam, an dem von dem Bergbauunternehmen Leag beantragten vorzeitigen Flutungsbeginn für den Cottbuser Ostsee ab dem 1. November 2018 (EUWID 01/02.2018).

Versorgung von 65.000 Menschen in Gefahr

Am Pegel Briesen sei in den letzten beiden Jahren der Emissionsrichtwert von 280 Milligramm pro Liter (mg/l) nahezu ganzjährig überschritten worden. Die FWA hält die Versorgung von 65.000 Einwohnern in Frankfurt (Oder) und umliegenden Kommunen für akut gefährdet. Um die Flutung des Cottbuser Ostsees überhaupt genehmigungsfähig zu machen, plane das Landesumweltministerium, den Emissionsrichtwert am Pegel Briesen auf 350 mg/l anzuheben. Begründet werde die Entscheidung mit der Tatsache, dass auch bisher die Versorgung der Region Frankfurt (Oder) mit sauberem Trinkwasser selbst bei größeren Überschreitungen des bisherigen Richtwertes durch den Wasserversorger sicher gestellt werden konnte.

Eilverfahren soll Einleitung stoppen

Auf einer eigens zu diesem Thema einberufenen außerordentlichen Aufsichtsratssitzung am Montag vergangener Woche sei die Geschäftsführung der FWA mbH beauftragt worden, Einwendungen gegen die von der Leag geplante vorzeitige Flutung des Cottbuser Ostsees vorzubringen und im Eilverfahren einen Stopp der Einleitung beim Verwaltungsgericht zu beantragen. Darüber hinaus sei der unmittelbare Beginn der Maßnahme Ertüchtigung Wasserwerk Müllrose beschlossen und die finanziellen Mittel für die Entwurfs- und Genehmigungsplanung bewilligt worden. Die Realisierung werde als absolut notwendig angesehen, um jederzeit die Versorgung der Bevölkerung mit sauberem Trinkwasser zu sichern und gesundheitliche Gefährdungen auszuschließen.

