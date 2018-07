Bremen entwickelt Information- und Auskunftssystem zur Starkregenvorsorge

Mit einem neuen Auskunfts- und Informationssystem zur Starkregenvorsorge (AIS) will das Land Bremen im Rahmen seiner Klimafolgenanpassungsstrategie Bürger und Gebäudeeigentümer direkt in die Planungsprozesse der Senatsverwaltung einbinden. Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) fördert das Projekt fachlich und finanziell mit 121.400 Euro, teilte die DBU mit.

Langfristig soll das AIS der Stadt Bremen helfen, die Starkregenvorsorge in Planungs- und Entscheidungsprozessen zu institutionalisieren und als gutes Beispiel und Modell für andere Städte und Gemeinden dienen. „Die Aktivitäten im öffentlichen und privaten Bereich müssen Hand in Hand gehen. Damit richtet sich das AIS gezielt auf das verantwortliche Handeln aller Beteiligten vor Ort“, sagte DBU-Generalsekretär Alexander Bonde.

Direkte Informationen über gefährdete Bereiche

Die Stadt und ihre Bürger könnten sich mit dem nun gestarteten Projekt in Zukunft direkt über die Lage von starkregen-gefährdeten Bereichen informieren und entsprechende Maßnahmen ergreifen. Voraussetzung für eine erfolgreiche Vorsorgestrategie sei, dass allen Akteuren die notwendigen Informationen und Kenntnisse zur Verfügung stünden. Dies werde das Auskunfts- und Informationssystem Starkregenvorsorge leisten, sagte Michael Koch, Referatsleiter im Umweltressort, der für die Stadt Bremen die Zusammenarbeit mit dem städtischen Abwasserentsorger hanseWasser Bremen und dem Bewilligungsempfänger Dr. Pecher AG aus Erkrath, bei der Entwicklung koordiniert.

