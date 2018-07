BUND warnt vor Auswirkungen hoher Rheinwasser-Temperatur

Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) hat vor steigenden Temperaturen im Rhein und seinen Nebenflüssen gewarnt. In Kürze drohe die für die Gewässerökologie kritische Temperatur von 28 Grad Celsius überschritten zu werden, heißt es in Mitteilungen der BUND-Landesverbände von Rheinland-Pfalz und von Nordrhein-Westfalen von Ende Juli.

Neben der andauernden Hitze- und Niedrigwasserperiode sorgten vor allem auch Industriebetriebe, fossil befeuerte Kraftwerke und die Atomkraftwerke Philippsburg und Fessenheim mit ihren Kühlwasser-Einleitungen für zusätzliche Wärmefrachten, so der BUND Rheinland-Pfalz.

Oberhalb von Ludwigshafen habe der BUND am Mittwochnachmittag eine Wassertemperatur von 26,5 Grad gemessen. An der offiziellen Messstelle in Worms seien bereits 27 Grad festgestellt worden. Der BUND fordert, Kühlwassereinleitungen von Kraftwerken und Industrie sofort zu stoppen werden, um größere ökologische Schäden im Rhein zu verhindern. Hohe Rheinwassertemperaturen könnten auch die Trinkwasserversorgung beeinträchtigen, warnte der Umweltverband. Bei Niedrigwasser steige die Konzentration unter anderem von schwer abbaubaren Mikroverunreinigungen. Darüber hinaus werde das Wasser in der Uferfiltratpassage immer wärmer. In zu warmem Trinkwasser bestehe die Gefahr, dass sich koliforme Keimen in den Trinkwasserversorgungen vermehren.

