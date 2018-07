Bundesrat: Minister fordern Maßnahmen für weniger Plastik in Umwelt

Die Umweltminister von Baden-Württemberg, Franz Untersteller (Grüne), und Schleswig-Holstein, Robert Habeck (Grüne), haben sich im Bundesrat für die Vermeidung von Kunststoffeinträgen in die Umwelt und Gewässer ausgesprochen. Der Entschließungsantrag der beiden Länder „zur Vermeidung von Kunststoff-Verunreinigungen in der Umwelt bei der Entsorgung verpackter Lebensmittel“ (Drucksache 303/18) wurde am Freitag vom Plenum des Bundesrates in die Bundesratsausschüsse für Umwelt, Landwirtschaft, und Wirtschaft verwiesen.

Bei der Vermeidung der Entsorgung verpackter Lebensmittel besteht laut Untersteller dringend Handlungsbedarf. Hierfür müssten unter anderem die Düngemittelverordnung und die Bioabfallverordnung angepasst werden und es müsse ein konsequenter Vollzug der bestehenden gesetzlichen Regelungen in den einzelnen Bundesländern stattfinden. „Die Vermeidung von Kunststoffeinträgen muss mit effektiven Methoden voran getrieben werden“, sagte Untersteller.

Habeck erklärte, dass die Einträge von Plastikmüll in die Umwelt ein systemisches Problem seien, dass nun für die gesamte Bundesrepublik geklärt werden müsse. Dafür habe sich auch die Umweltministerkonferenz ausgesprochen. Er erklärte weiter, dass die Verunreinigungen mit Plastik in der Schlei ausschlaggebend für den Antrag gewesen seien. Es sei dringend nötig eine Regelungslücke zu schließen (EUWID 27.2018).

„Wenn wir argumentieren, dass Süd-Ost-Asien und Brasilien eine vernünftige Abfallentsorgung auf den Weg bringen sollen, dann sollten wir wenigsten als reiches Land dazu in der Lage sein, dass wir nicht tonnenweise Plastik auf unsere Felder und sukzessive dann in unsere Gewässer eintragen“, so Habeck im Bundesrat.

Die von den beiden Landesumweltministern angestrebte sofortige Sachentscheidung kam in der Plenarsitzung nicht zustande. Nun müssen sich die Ausschüsse mit dem Thema beschäftigen.

