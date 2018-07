Hamburg: Fischsterben durch zu niedrigen Sauerstoffgehalt in Gewässern

Ein zu niedriger Sauerstoffgehalt hat Ende Juli in den Hamburger Gewässern ein Fischsterben verursacht. Leider sei das Fischsterben noch nicht beendet, da die Temperaturen für diese Woche weiterhin hoch bleiben werden, teilte die Behörde mit. Die Sauerstoffkonzentration der Elbe liegt den Angaben zufolge bei 4,4 bzw. 4,7 mg/l. Das Schadensmanagement der Umweltbehörde habe das Abfischen, Einsammeln und Entsorgen in der Müllverbrennungsanlage Borsigstraße tausender toter Fische koordiniert.

„Traurige Hotspots“ waren der Behörde zufolge der Wandsbeker Mühlenteich, die Fuhlsbüttler Schleuse und das Regenrückhaltebecken am Erich-Kästner-Ring in Bramfeld. Kritisch blieben die Sauerstoffwerte mit weiterhin an der Wandse, der Ammersbek und der Tarpenbek. Die Wassertemperatur erreichte in den Gewässern Hamburgs bis 26 Grad Celsius. Bei länger andauernden hohen Temperaturen, wie sie derzeit herrschen, und fehlenden Niederschlägen gibt es der Umweltbehörde zufolge keine wirkungsvollen Maßnahmen, um Fischsterben zu verhindern.

