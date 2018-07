Lausitzer Bergbaufolgeseen unterstützen Durchfluss von Spree und Schwarzer Elster

Neben den Abgaben der sächsischen Talsperren haben insbesondere die Lausitzer Bergbaufolgeseen der Lausitzer und Mitteldeutschen Bergbau-Verwaltungsgesellschaft (LMBV) dazu beigetragen, den Durchfluss in der Spree und der Schwarzen Elster bei anhaltender Trockenheit zu unterstützen. Darauf hat die LMBV hingewiesen.

Derzeit würden aus den im Probestau befindlichen Bergbauspeichern wie dem Speicherbecken Bärwalde (Bärwalder See) und dem Wasserspeichersystem Lohsa II 1,5 Kubikmeter pro Sekunde für die Spree bereitgestellt. Im ersten Halbjahr 2018 seien es 25 Mio. Kubikmeter aus Lohsa II und 6 Mio. Kubikmeter aus dem Speicherbecken Bärwalde gewesen. Damit konnte trotz der angespannten Niedrigwassersituation der Immissionsrichtwert für Sulfat von 450 mg/l am Pegel Wilhelmsthal ausgesteuert werden, teilte die LMBV mit.

Die Niedrigwasserstützung der Spree werde zusätzlich aus dem vertraglich gebundenen Kontingent von 20 Mio. Kubikmetern mit der Landestalsperrenverwaltung bedient, erklärte die LMBV. Das Kontingent sei von Mai bis Mitte Juli zu etwa 50 Prozent aufgebraucht worden. Bei der weiter anhaltenden Wetterlage und bei Beibehaltung der Abgaben könnte dieses Kontingent bis Anfang September ausgeschöpft sein, prognostiziert die LMBV.

Den vollständigen Artikel lesen Sie in der Ausgabe 31.2018 von EUWID Wasser und Abwasser, die am 31.07.2018 als E-Paper und Printmedium erscheint. Die Fachzeitung informiert Leser mit knappem Zeitbudget kompakt über die relevanten Entwicklungen in der Wasser- und Abwasserbranche.

Noch kein Abonnent? Mit einem Testpaket können Sie sämtliche Informationsmodule von EUWID Wasser und Abwasser (u.a. Printausgabe, E-Paper, Archiv und Top-News) kostenlos und unverbindlich ausprobieren. Sie wollen mehr? Das aktuell vergünstigte Premium-Abo+ bietet Ihnen eine perfekte Kombination aus dem Print- und Digitalangebot von EUWID Wasser und Abwasser.