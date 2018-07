Naturbewusstseinsstudie zeigt hohe Priorität für Problem Düngemittel und Abwässer

Das Problem Plastikmüll steht unter den wahrgenommenen Gefährdungsursachen der Meere an erster Stelle. 78 Prozent sehen darin ein „sehr großes“, weitere 18 Prozent ein „großes Problem“, und nur drei Prozent beurteilen Plastikmüll als „eher geringes Problem“. Als sehr problematisch bewerten 60 Prozent von gut 2.000 Befragten die Problembereiche Düngemittel und Abwässer. Zu diesen Ergebnissen kommt die „Naturbewusstseinsstudie 2017“, die das Bundesumweltministerium (BMU) und das Bundesamt für Naturschutz (BfN) herausgegeben haben.

Da sich Mikroplastik und der hohe Anteil von Düngemitteln in den Abwässern in der Bevölkerung häufig der persönlichen Wahrnehmung entzögen, dürften Quellen der öffentlichen Problemwahrnehmung die mediale Berichterstattung und die Umweltbildungsarbeit sein, heißt es in der Studie. Die Naturbewusstseinsstudie, die alle zwei Jahre erscheint (vgl. EUWID 18/2016), widmet sich in ihrer aktuellen Ausgabe insbesondere dem Meeresschutz und damit auch der damit zusammenhängenden Belastung durch Einträge von Plastikmüll und aus der Landwirtschaft.

Den vollständigen Artikel lesen Sie in der Ausgabe 30.2018 von EUWID Wasser und Abwasser, die am 24.07.2018 als E-Paper und Printmedium erscheint. Die Fachzeitung informiert Leser mit knappem Zeitbudget kompakt über die relevanten Entwicklungen in der Wasser- und Abwasserbranche. Mehr zum Thema Klärschlamm und Phosphorrückgewinnung lesen Sie auch im kostenlosen EUWID-Report Klärschlamm 2018.

Noch kein Abonnent? Mit einem Testpaket können Sie sämtliche Informationsmodule von EUWID Wasser und Abwasser (u.a. Printausgabe, E-Paper, Archiv und Top-News) kostenlos und unverbindlich ausprobieren.