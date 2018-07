OECD: Tschechien setzt UN-Nachhaltigkeitsziele für Wasser gut um

Tschechien setzt die UN-Nachhaltigkeitsziele (SDG) in Bezug auf Wasser gut um. Trotz knapper Ressourcen bleibt der Wasserstress dank unterdurchschnittlicher und abnehmender Wasserentnahme gering. Das schreibt die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) in ihrem mittlerweile dritten Bericht „Environmental Performance Review“ für die Tschechische Republik, in dem die umweltpolitischen Leistungen des Landes bewertet werden.

Gleichwohl sei die intensive landwirtschaftliche Nutzung nach wie vor eine der Hauptursachen für die Verschmutzung von Wasser, die Veränderung von Lebensräumen und den Verlust von Artenvielfalt. Der Verbrauch von Stickstoffdünger pro Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche habe stark zugenommen. Auch der Einsatz von Pestiziden sei gestiegen, obwohl er ab 2012 zunächst rückläufig war.

Darüber hinaus hält die OECD fest, dass die öffentlichen und privaten Umweltausgaben in Bezug auf das tschechische Bruttoinlandsprodukt von 1,2 Prozent im Jahr 2005 auf 1,5 Prozent im Jahr 2015 gestiegen sind. Dies wurde unter anderem begünstigt durch öffentliche Investitionen in die Abwasserwirtschaft, heißt es in dem Bericht. Dadurch sei der Anschlussgrad der Bevölkerung an öffentliche Kläranlagen im Jahr 2015 auf 81 Prozent gestiegen. Dieser Wert entspreche dem OECD-Durchschnitt. In den Großstädten seien fast alle Einwohner an die öffentliche Wasserversorgung und Abwasserentsorgung angeschlossen. Die Finanzierung des Betriebs, der Instandhaltung und der Modernisierung der Infrastruktur bleibe jedoch ein Problem.

