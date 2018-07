Öffentliche Konsultation zur EU-Kommunalabwasserrichtlinie gestartet

Die Europäische Kommission hat eine öffentliche Konsultation zur Evaluierung der europäischen Kommunalabwasserrichtlinie 91/271/EWG gestartet. Alle Personen und Organisationen dürfen bis zum 19. Oktober 2018 an dieser Konsultation teilnehmen, teilte die Kommission mit.

Ziel sei es, Stimmen zu den Auswirkungen der Richtlinie auf die Sammlung und Behandlung von kommunalem Abwasser in der gesamten EU zu sammeln und damit die Verbesserung der Gewässer und der Umwelt im Allgemeinen zu bewerten. So sollen einerseits allgemeine Ansichten der Öffentlichkeit über ihr Verständnis und ihren Zusammenhang mit (Ab-)Wasser gesammelt werden. Andererseits sollen detailliertere Informationen und Stellungnahmen von Sachverständigen und öffentlichen und privaten Stellen, die für die Umsetzung der Richtlinie zuständig sind, eingeholt werden.

Hier finden Sie weitere Informationen zur Konsultation.

Den vollständigen Artikel lesen Sie in der Ausgabe 31.2018 von EUWID Wasser und Abwasser, die am 31.07.2018 als E-Paper und Printmedium erscheint. Die Fachzeitung informiert Leser mit knappem Zeitbudget kompakt über die relevanten Entwicklungen in der Wasser- und Abwasserbranche.

Noch kein Abonnent? Mit einem Testpaket können Sie sämtliche Informationsmodule von EUWID Wasser und Abwasser (u.a. Printausgabe, E-Paper, Archiv und Top-News) kostenlos und unverbindlich ausprobieren. Sie wollen mehr? Das aktuell vergünstigte Premium-Abo+ bietet Ihnen eine perfekte Kombination aus dem Print- und Digitalangebot von EUWID Wasser und Abwasser.