Plastikfunde in der Schlei: Schleswiger Kläranlage fach- und sachgerecht geführt

Die Schleswiger Kläranlage, aus der Pastikteilchen in den Fluss Schlei gelangt sind, ist fach- und sachgerecht geführt worden. Diese Aussagen trifft der „Bericht über die Schleswiger Kläranlage im Zusammenhang mit dem Eintrag der Kunststoffpartikel in die Schlei“, den die Schleswiger Stadtwerke am Mittwoch veröffentlicht haben. Die Filtrationsanlage sei aber auf Grund ihrer Konstruktion als aufwärts durchströmter Filter nicht in der Lage, leichte Kunststoffpartikel vollständig abzuscheiden, heißt es in dem Bericht, den Prof. Karl-Heinz Rosenwinkel vom Fachgebiet Siedlungswasserwirtschaft der Universität Hannover erstellt hat.

Die in die Schlei gelangten Plastikteile gehörten zu verpackten und dann geschredderten Speiseresten, die dem Faulschlamm beigemischt wurden, um Energie zu gewinnen. Die gefundenen Kunststoffpartikel können der Kategorie großes Mikroplastik und Meso- bzw. Makroplastik zugeordnet werden, heißt es in dem Bericht; die Untersuchungen und Analysen beziehen sich den Angaben zufolge auf eine Partikelgröße von größer als 2 mm. Als Haupteintragspfad hätten angelieferten Cofermente identifiziert werden können. Die Anlieferung sei Mitte Februar gestoppt worden, und die letzte Beschickung des Faulbehälters mit Cofermenten sei Anfang März 2018 erfolgt.

Entwässerter Schlamm und Ablauf als Hauptaustragspfade

Als Hauptaustragspfade von Kunststoffpartikeln aus der Anlage identifiziert der Bericht den entwässerten Schlamm und den Ablauf der Anlage. Rund 20 bis 30 Prozent der Eintragsmengen würden über den Ablauf ausgetragen; der größere Teil verbleibe im Schlamm. Plausibilitätsuntersuchungen zeigten, dass unter Berücksichtigung der jeweiligen Probeentnahmetage in den Belebungsbecken ca. 9,5 kg Kunststoffe und im Faulbehälter ca. 200 kg Kunststoffe vorhanden waren und mit dem Spülwasser am 19.04.2018 circa 15 kg herausgefiltert und in den Kreislauf zurückgeführt worden waren.

Seit März 2018 werde der Ablauf der Filter über ein 2 mm-Lochblech geleitet und die dort entnommenen Partikel würden gesammelt. Zusätzlich wird am Überschussschlammpumpwerk Schwimmschlamm mit Kunststoffpartikeln entnommen und ebenfalls gesammelt, heißt es weiter. Bis zum Jahr 2014 habe auf der Anlage eine Noggerath-Siebtrommel existiert, die das Überlaufwasser aus den Nacheindickern gesiebt hat; diese wurde nach Einbau des Feinrechens im Zulauf aber entfernt. Der jetzt von dem Bericht empfohlene Einbau eines solchen Siebes in den Überlauf des Schlammwassers sei bereits veranlasst.

