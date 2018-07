Saarland: RAG legt Konzept zur PCB-Reduzierung im Grubenwasser vor

Der Bergbaukonzern RAG hat dem saarländischen Bergamt ein Maßnahmenkonzept zur Reduzierung bzw. Abscheidung des PCB im Grubenwasser vorgelegt. Das teilte das Landesumweltministerium am Mittwoch in Saarbrücken mit. Das Konzept werde nun durch das Bergamt und das Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz geprüft. Die RAG plane Studien und Pilotanlagen zur Entwicklung verschiedener Verfahren zur PCB-Abscheidung in Auftrag zu geben. Im Saarland gibt es gegen den geplanten Grubenwasseranstieg immer wieder Proteste. Die Bürger befürchten vor allem eine Kontaminierung des Grundwassers sowie Bodenbewegungen und Tagesbrüche.

Laut Umweltministerium will die RAG unter anderem technische Versuche unternehmen, um mittels Reduktion der Eisen- und Schwebstofffracht auch die am Schwebstoff gebundenen PCB abzuscheiden. Diese Untersuchungen werden zur Planung einer Behandlungsanlage zur Fällung bzw. Flockung und nachgeschalteter Abtrennung der Feststoffe benötigt. Die Ergebnisse seien auf alle Standorte übertragbar.

Die voraussichtlich erforderlichen Flächen zum Bau von Behandlungsanlagen seien ebenfalls an allen Standorten gesichert. In diesem Zusammenhang betont die RAG, dass sie bereits beim Oberbergamt beantragt hat, den Grubenwasserspiegel in den Wasserprovinzen Reden und Duhamel auf -320 m NN ansteigen zu lassen, erklärte das Ministerium. Im Falle einer Zulassung würden mit dem vorgelegten Konzept auch die Forderungen aus dem Bewirtschaftungsplan am Standort Reden erfüllt werden.

Grubenwasser soll gleichmäßiger in Gewässer eingeleitet werden

Zunächst wolle die RAG die Optimierung des Pumpbetriebs am Standort Camphausen vornehmen. Dadurch soll das Grubenwasser nicht wie aktuell schubweise in den Fischbach eingeleitet sondern vergleichmäßigt werden, hieß es. So soll auch die Fließgeschwindigkeit unter Tage und damit der PCB-Austrag über den mitgeführten Schwebstoff reduziert werden.

Weiter teilte das Ministerium mit, dass die RAG die Initiative des saarländischen Umweltministeriums zur Optimierung einer Laboranlage zur PCB-Filterung aufgreifen wird. Das Unternehmen werde die Finanzierung für einen Zeitraum von zwei bis drei Monate übernehmen. Die Firma „Blue Filtration“ aus St. Ingbert hatte Mitte April angekündigt, mittels Filtermembrantechnik kurzfristig eine Anlage zur PCB-Abscheidung aus dem Grubenwasser anbieten zu können.

Filtertechnik soll verbessert werden

Das Umweltministerium hatte daraufhin eigenen Angaben zufolge eine Laboranlage von „Blue Filtration“ angemietet und am Standort Reden installieren lassen. Allerdings konnte die Anlage die Erwartungen bisher nicht erfüllen, erklärte das Ministerium. Wie „Blue Filtration“ zwischenzeitlich eingeräumt habe, könne die ursprünglich angekündigte kurzfristige Verfügbarkeit einer effizienten Filtertechnologie nicht gewährleistet werden. Die Firma wolle nun mit finanzieller Unterstützung durch die REAG das Grubenwasser vor dem Durchleiten durch die Laboranlage chemisch vorbehandeln. Damit soll die schnelle Verstopfung der Filtermembran verhindert werden.

