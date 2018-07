Umweltstiftung NatureLife fordert Bau von Trinkwasserzisternen

Städte sollten dringend Regenwasser-Großzisternen zur Trinkwassersicherung anlegen und fördern. Das hat die Umweltstiftung NatureLife angesichts der aus ihrer Sicht absehbaren Zunahme der Hitzesommer vorgeschlagen. „Die absehbare Zunahme der Hitzesommer erfordere einen radikalen Wandel im Städtebau und in der Siedlungswirtschaft“, sagte Claus-Peter Hutter, Präsident der Umweltstiftung, am Mittwoch.

Deutschland dürfe sich nicht angesichts bisher ausreichender Wasservorräte in Sicherheit wiegen. Die fortschreitende Klimaerwärmung sei eine nicht zu unterschätzende Bedrohung für die Versorgungssicherheit schon in naher Zukunft, sagte Hutter.

Die von den Städten und Gemeinden getragenen Wasserversorgungsunternehmen müssten wegen der absehbaren Verschärfung des Klimawandels schon jetzt Wassermangel-Notfallpläne aufstellen. Es stellten sich die Fragen, was passiert, wenn Fernwasserleitungen wegen verbrecherischer oder terroristischer Anschläge nicht genutzt werden können, ob ausreichend Reserve-Trinkwasserbrunnen zur Verfügung stehen, und wie die Wasserqualität gewahrt werden könne. Auch das Thema des Einsatzes von Chemie in der Landwirtschaft sei hier von Bedeutung.

Zudem sollte mehr Regenwasser zurückgehalten werden. Wasserversorgungsunternehmen sollen überall in den Ballungszentren große Regenrückhaltebecken aufbauen. Benötigt würden Anlagen, die nicht nur Überschwemmungen bei Starkregen abmildern, sondern auch als Großzisternen in Notzeiten zur Verfügung stehen, so die Umweltstiftung. Wenn es nach Hitze- und Dürreperioden regne, könne das Wasser nur schlecht in die ausgedörrten Böden eindringen, so dass es viel zu schnell abfließe.

