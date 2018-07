„Wasserwirtschaft ist gut beraten, das Benchmarking zu intensivieren“

Die Wasserwirtschaft ist nach Auffassung des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) gut beraten, ihre umfangreichen Benchmarking-Aktivitäten weiter zu intensivieren. Diese Einschätzung hat der BDEW Mitte Juli angesichts des von der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) gesetzten Ziels einer 80-Prozent-Beteiligung an Benchmarking-Projekten ausgesprochen, die auf seinen Vorschlag hin in den Bericht eingegangen sei.

Eine ambitionierte Zielgröße sei es, dass 80 Prozent der Wasserabgabe bzw. der an die öffentliche Abwasserbehandlung angeschlossenen Einwohner eines Bundeslandes durch Benchmarking-Aktivitäten abgedeckt werden, heißt es in den „Empfehlungen der LAWA zur Erhöhung der Anzahl der teilnehmenden Wasserver- und Abwasserentsorgungsunternehmen am Benchmarking, das die LAWA den Ländern zur Anwendung empfohlen hat.

Denn nach Angaben der LAWA stagnieren oder sinken die Teilnahmequoten. Obwohl in den meisten Bundesländern Benchmarking-Projekte etabliert und erfolgreich weiterentwickelt worden seien, sei es zunehmend schwieriger geworden, die Unternehmen unabhängig von Rechtsform und Größe von einer erstmaligen oder erneuten Teilnahme am Benchmarking zu überzeugen.

Der BDEW weist darauf hin, dass das angestrebte 80-Prozent-Ziel derzeit lediglich von Nordrhein-Westfalen und dem Saarland erreicht wird. In dem Bericht führt für NRW eine Abdeckung von 86 Prozent (Stand 2015) bzw. für das Saarland eine Abdeckung von 100 Prozent (Stand 2014) der Jahreswasserabgabe auf. Dieser Anteil ist den Angaben zufolge etwa in Sachsen von 70 Prozent im Jahr 2013 auf 43 Prozent im Jahr 2017 und in Baden-Württemberg von 30 Prozent (2000) auf 20 Prozent (2014) zurückgegangen.

