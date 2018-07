WWF fordert Beseitigung überflüssiger Staudämme und anderer Hindernisse in Gewässern

Die Umweltorganisation WWF fordert in einer aktuellen Studie, überflüssige Staudämme und andere Hindernisse in Gewässern zu beseitigen, um die Durchgängigkeit und Wiederherstellung von Flüssen und Seen zu verbessern und somit den Bestand der Wasserfauna zu schützen. In dem Bericht „Dam Removal: A viable solution for the future of our European Rivers“ weist der WWF darauf hin, dass die Dichte der Dämme, Wehre und Schleusen in Europa weitaus höher sei als bisher angenommen. Dadurch stoßen Lachse, Aale, Störe und andere Wanderfische im Durchschnitt jeden Kilometer auf Hindernisse, macht die Umweltorganisation deutlich.

Nur 40 Prozent der Gewässer in Europa seien in einem guten Zustand. Bei der Ermittlung der Hindernisse seien bisher nur Dämme mit einer Höhe von über zehn Metern berücksichtigt worden, die aber weniger als drei Prozent aller Flussbarrieren ausmachten. „Flüsse sind die Lebensader der Natur, und sie zu stören, hat einen hohen Preis“, sagte Andreas Baumüller, Leiter der Abteilung für Naturressourcen des WWF-European Policy Office. „Überall in Europa befinden sich Flüsse in einem schrecklichen Zustand, und Staudämme gehören zu den größten Schuldigen“, machte er deutlich. In Europa gebe es Tausende von alten und veralteten Dämmen, die wohl mit guten Absichten gebaut wurden, so Baumüller. „Aber heute wissen wir, dass dies ein Fehler war.“ Die Regierungen Europas sollten ihre Fehler eingestehen und diese Dämme beseitigen und dabei dem Geist der EU-Wasserrahmenrichtlinie treu bleiben, indem sie die Flüsse wiederbeleben, forderte er.

Allein in Frankreich, Spanien, Polen und dem Vereinigten Königreich gebe es Schätzungen zufolge bis zu 30.000 überwiegend kleine Staudämme, die inzwischen veraltet seien. Bislang sei die Gesamtzahl der veralteten Staudämme in Europa noch nicht erforscht, aber diese Zahl dürfte viel höher sein, vermutet die Umweltorganisation. Obwohl diese Barrieren den Gemeinden vor Ort keinen Nutzen brächten, verhinderten sie dennoch das freie Fließen von Flüssen. Somit tragen sie nach Ansicht des WWF zum Verschwinden von Süßwasserarten und insbesondere von Wanderfischen bei, die ihre Laichgründe nicht mehr erreichen können. Auch Vögel, die sich von Fischen ernähren, sowie viele andere Tiere seien davon betroffen.

