BASF erhöht Preise für Wasserchemikalien

Der Chemiekonzern BASF erhöht erneut seine Preise für Wasserchemikalien innerhalb der Region EMEA. Als Grund hierfür nannte BASF am Donnerstag gestiegene Rohstoff-, Transport- und Energiekosten, sowie die eingeschränkte Verfügbarkeit ausgesuchter Rohrstoffe. Die Preise für Wasserchemikalien innerhalb der Region EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika) werden demnach zum 1. Juli 2018 oder gemäß bestehender vertraglicher Vereinbarungen um bis zu zehn Prozent erhöht.

BASF hatte zuletzt im Frühjahr 2017 seine Preise für Chemikalien zur Wasseraufbereitung, die für industrielle und kommunale Wasseraufbereitung verwendet werden, erhöht. Der Wasserchemikalien-Hersteller Kemira erhöhte seine Preise für diese Mittel zum 1. März 2018.

