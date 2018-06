Dreyer will Pakt für Hochwasserschutz mit Gemeinden in Rheinland-Pfalz schließen

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat den Städten und Gemeinden im Land einen Pakt für Hochwasserschutz angeboten. „Wir lassen niemanden im Regen stehen und helfen dort, wo es am dringendsten notwendig ist.“ Man könne nicht verhindern, dass Unwetter auch in Zukunft aufträten. „Aber wir werden alles tun, damit die Auswirkungen gering bleiben und die Ursachen bekämpft werden. Wir schaffen Bewusstsein für nachhaltiges Handeln und gehen Schritte zu einem klimafreundlichen Rheinland-Pfalz“, unterstrich die Ministerpräsidentin in ihrer Regierungserklärung vom Mittwoch.

Die Landesregierung werde die von den schweren Unwettern besonders betroffenen Landkreise und kreisfreien Städte mit einem umfangreichen Hilfspaket unterstützen, so Dreyer. „Allein für die Unterstützung von bedürftigen Privatpersonen hat die Landesregierung jetzt 3,5 Millionen Euro bereitgestellt.“ Um Landwirtschaft, Winzer und Gewerbe zu unterstützen, habe das Wirtschaftsministerium eine Task Force gebildet.

Versicherungsmöglichkeiten bei Elementarschäden sollen verbessert werden

Dort, wo das eigene Vermögen, Versicherung oder Spenden den Schaden nicht auffangen können, werde das Land bei Bedürftigkeit unterstützen, erklärte die Ministerpräsidentin. Bei einem Restschaden zwischen 5.000 und 50.000 Euro übernehme das Land 50 Prozent, wenn das Risiko versicherbar gewesen wäre, 20 Prozent. „Daran knüpfen wir eine Bedingung: Der Geschädigte muss nachweisen, dass er für die Zukunft eine Elementarschadensversicherung abgeschlossen hat“, so Dreyer. Dazu gehöre, die Versicherungsmöglichkeiten zu verbessern und Betroffene besser zu informieren.

„Wir müssen uns auf die konkreten und teilweise verheerenden Folgen des Klimawandels einstellen. Wir müssen davon ausgehen, dass Starkregen auch in Zukunft häufiger auftritt“, sagte sie. Prävention gehe vor Schadensbeseitigung. „Ich biete unseren Kommunen einen Pakt für Hochwasserschutz an. In den kommenden fünf Jahren soll sich jede Verbandsgemeinde und jede verbandsfreie Gemeinde auf den Weg zu einem Hochwasserschutzkonzept machen.“ Hierzu werde das Umweltministerium in den kommenden Jahren 18 Millionen Euro bereitstellen.

