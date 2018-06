Hamburg: Sauerstoffmangel als Folge menschlicher Eingriffe gefährdet Fische

Die Sauerstoffkonzentration in Hamburger Gewässern ist derzeit für Fische kritisch. Ursache sind vor allem menschliche Eingriffe und Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft und von Kläranlagen. Wie die Umweltbehörde heute mitteilte, liegen die Konzentrationen im Hamburger Abschnitt der Elbe aktuell teilweise deutlich unterhalb der für Fische als kritisch eingestuften Schwelle von 4,0 Milligramm (mg) Sauerstoff pro Liter.

An der Messstation Bunthaus in der Tideelbe wurde eine Konzentration von 2,8 mg Sauerstoff pro Liter Wasser ermittelt worden, und an der Messstelle Seemannshöft sei der Wert auf unter 1,7 mg pro Liter gesunken. An der Messstation Blankenese lag der Wert mit 1,5 mg auf kaum höheren Niveau. Da die niedrigsten Werte bei Seemannshöft und Blankenese bei ablaufendem Wasser gemessen werden, sei davon auszugehen, dass sich das „Sauerstoffloch“ jetzt zwischen Bunthaus und Seemannshöft befindet.

Auch in den kleineren Gewässerläufen, Teichen oder Rückhaltebecken sind die Sauerstoffwerte nach Angaben der Umweltbehörde durch niedrige Wasserstände und hohe Temperaturen in den für Fische kritischen Bereich gesunken. Da die weiterhin hohe Temperaturen und möglicherweise auch Starkregengefahren zu erwarten sei, was wiederum Sedimenteintrag zur Folge haben könnte, werde sich die Situation weiter verschärfen und es müsse mit einem sichtbaren Fischsterben gerechnet werden. Die Stadt habe nur minimale Einflussmöglichkeiten, um die Situation zu verbessern. Aufgrund des enormen Wasservolumens der Elbe würde zum Beispiel eine externe Sauerstoffanreicherung substanziell keine Abhilfe schaffen, hieß es seitens der Behörde.

Menschliche Eingriffe und Nährstoffeinträge als Ursachen

Von kritischen Sauerstoffwerten sind vor allem wandernde Fischarten mit einem hohen Sauerstoffbedarf wie Meerforelle und Lachs sowie Neunaugen betroffen. Der Sauerstoffmangel werde vor allem durch menschliche Eingriffe über Jahrhunderte wie Deich-, Wasser- und Hafenbau verursacht, die das Profil des Elbe-Flussbetts stark verändert und vor allem die Flachwasserzonen verringert hätten. Wichtigsten Ursachen für den Sauerstoffmangel seien zudem sommerliche Algenblüten an der mittleren Elbe, die dort wegen der hohen Nährstoffbelastung aus Landwirtschaft und Klärwerken auftreten und dann einige Zeit später nach Hamburg geschwemmt werden, so die Behörde. Dort würden sie von Bakterien unter hohem Sauerstoffverbrauch abgebaut. In den kleineren Gewässern sorge auch die Lichteinstrahlung in das flache Gewässer für die Entstehung von hohen Algenkonzentrationen.

