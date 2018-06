Hochwasserschutz: DWA stellt Forderungen an Bund und Länder

Die Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall (DWA) hat darauf hingewiesen, dass Bund und Länder ihre Ziele für die Verbesserung des Hochwasserschutzes weiter verfolgen sollen. „Die jüngsten schweren Schäden durch Unwetter, insbesondere in Nordrhein-Westfalen, zeigen, dass man in den Bemühungen für eine verbesserte Vorsorge gegen Hochwasser und Sturzfluten nicht nachlassen darf“, so DWA-Präsident Otto Schaaf.

Die DWA fordert eine länderübergreifende Hochwasservorsorge in den Flussgebieten und die Fortführung des nationalen Hochwasserschutzprogramms – vor allem sollte der Bau von Retentionsräumen weitergehen. Auch der technische Hochwasserschutz sollte konsequent umgesetzt und die Risikogebiete hinter Deichen und im Bereich von Extremereignissen stärker berücksichtigt werden.

Weiter drängt die DWA darauf, dass der Neubau in Überschwemmungsgebieten deutlich eingeschränkt bzw. verboten wird. Um den Schutz vor Sturzfluten zu verbessern, sollte aus Sicht des Verbands mehr Vorsorge vor Starkregenereignissen stattfinden. Hierfür müsse qualifiziertes Personal für das Management von Hochwasserrisiken und für die Hochwasservorsorge bereitgestellt werden. Wichtig sei auch, die Kommunikation zu verbessern und die Bevölkerung stärker für die Eigenvorsorge zu sensibilisieren.

