Neues Leitbild Integriertes Wasserressourcen-Management Rhein-Main vorgestellt

Hessens Umweltstaatssekretärin Beatrix Tappeser (Grüne) hat heute das Leitbild für ein Integriertes Wasserressourcen-Management (IWRM) Rhein-Main vorgestellt. Das Leitbild weise den Weg für eine ökologisch und ökonomisch nachhaltige Wassernutzung, sagte sie in Wiesbaden. Die Versorgungsstrukturen in der Metropolregion Rhein-Main hätten sich in den vergangenen 100 Jahren historisch entwickelt und bewährt. „Doch jetzt ist es unsere Aufgabe, diese historisch gewachsene Versorgungsstruktur fit für die Zukunft zu halten, um die Wasserversorgung für nahezu fünf Millionen Einwohner auch zukünftig sicherzustellen“, betonte sie.

„Der Klimawandel, der demografische Wandel und der Schutz der Grundwasserressourcen werden die Wasserbewirtschaftung und die Sicherstellung der Wasserversorgung in den nächsten Jahren vor große Herausforderungen stellen“, erläuterte die Umweltstaatssekretärin den Hintergrund für das Leitbild. Daher ergebe sich die Notwendigkeit, Gestaltungsoptionen zu prüfen, um auch zukünftig eine nachhaltige Bewirtschaftung der Wasserressourcen und eine leistungsfähige Wasserversorgung in der Metropolregion Rhein-Main zu sichern.

Das Leitbild IWRM Rhein-Main formuliert die Rahmenbedingungen, die konzeptionellen Ziele und Grundprinzipien sowie die Organisation der weiteren Umsetzung des Leitbildes, erklärte das hessische Umweltministerium. Es diene im Rahmen der geteilten Aufgabenzuständigkeit gleichermaßen der Orientierung der Behörden, der Kommunen, der Wasserversorgung und einer Information der Öffentlichkeit. „Ich freue mich sehr, dass wir diese großen Schritt gemeinsam mit allen Akteuren gehen konnten und nach langen und intensiven Diskussionen jetzt eine Einigung erreicht haben. Das heute vorgestellte Leitbild ist ein Meilenstein für die Wasserversorgung und Wassernutzung der Zukunft“, sagte Tappeser.

