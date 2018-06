Stadtentwässerung Hannover steht vor Engpässen in der Klärschlammentsorgung

Die Stadtentwässerung Hannover (SEH) hat ähnlich wie andere Klärschlammproduzenten in Niedersachsen derzeit große Probleme, den anfallenden Klärschlamm zu entsorgen. Das bestätigte die Landeshauptstadt Hannover auf EUWID-Anfrage. In Deutschland gebe es keine ausreichenden Verbrennungskapazitäten für Klärschlamm, erklärte ein Sprecher der Stadtverwaltung. In Niedersachsen gebe es bisher keine einzige Monoverbrennungsanlage für Klärschlamm. Kapazitäten in anderen Bundesländern stünden nicht zur Verfügung.

Als Grund für den Entsorgungsengpass nannte die Stadtverwaltung die neuen Bestimmungen des Düngemittelrechts und der Klärschlammverordnung. Dadurch hätten sich die Ausbringungszeiten und -mengen für die landwirtschaftliche Verwertung von Klärschlamm deutlich verringert und die Genehmigungsverfahren verschärft. Infolgedessen konnte in der diesjährigen Frühjahrskampagne zur landwirtschaftlichen Ausbringung von Klärschlamm nur eine Menge von ca. 8.000 Tonnen anstatt der geplanten 12.000 Tonnen Klärschlamm untergebracht werden, so der Sprecher gegenüber EUWID.

Wie berichtet, plant die SEH eine Monoverbrennungsanlage mit einer Verarbeitungskapazität von 13.000 Tonnen Trockenmasse (EUWID 34.2017). Die Gesamtkosten lägen bei rund 3,8 Mio. Euro, erklärte der Sprecher. Die Mitverbrennung sei kaum noch möglich, da konventionelle Kraftwerke dauerhaft oder vorübergehend vom Netz genommen und heruntergefahren würden. In der Zementindustrie sei die Klärschlamm- Mitverbrennung nur begrenzt möglich, und die dort vorhandenen Kontingente seien vergeben. Dadurch werde zurzeit kaum Klärschlamm aus den noch bestehenden Entsorgungsverträgen zur Mitverbrennung abgeholt und entsorgt.

Zudem hat sich in der Vergangenheit immer wieder gezeigt, dass es bei der thermischen Verwertung von Klärschlamm bei allen Verträgen zu Störungen gekommen ist, berichtete die Landeshauptstadt weiter. So würden die vereinbarten und vertraglich geschuldeten Mengen nicht abgeholt. Es sei davon auszugehen, dass dies auch zukünftig so sein und es auch bei neuen Verträgen zu Störungen kommen wird. Der Klärschlamm müsse daher zwischengelagert werden.

