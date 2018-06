Umweltverbände: Alle Maßnahmen der WRRL müssen bis 2027 umgesetzt werden

Alle Maßnahmen der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) müssen bis 2027 durchgeführt werden. Eine weitere Fristverlängerung dürfe es nicht geben, fordern Umweltverbände, die sich angesichts ihrer Befürchtung, dass die Ziele der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) im Rahmen ihrer angekündigten Überarbeitung entschärft werden, zu einem Bündnis gegen die Aufweichung der Wasserrahmenrichtlinie zusammengeschlossen haben.

„Statt einer getarnten Überarbeitung braucht es mehr Geld, mehr Personal und den politischen Willen, die praktische Umsetzung vor Ort bis 2027 angemessen durchzusetzen und auf Verstöße etwa durch Industrie oder Landwirtschaft zu reagieren“, teilte das Bündnis, dem die Umweltverbände BUND, DNR, NABU, GRÜNE LIGA und WWF angehören gestern Woche mit. Für alle Gewässer muss wasserkörperbezogen festgelegt werden, welche Maßnahmen, zu welchem Zeitpunkt und von welchem Träger umzusetzen sind, damit Ziele tatsächlich erreicht werden.

"Auf übergeordenter politischer Ebene fehlt der Wille"

Achtzehn Jahre nach ihrem Inkrafttreten unterzieht die EU ihre Wasserpolitik einem sogenannten „Fitness-Check“ (EUWID 44.2017). Die Überprüfung soll zeigen, ob die Ziele des Gewässerschutzes durch die geltende Gesetzgebung erreicht werden können. Mit ihren ambitionierten Umweltzielen und dem wegweisenden Ansatz des grenzüberschreitenden Flussgebietsmanagements gelte die WRRL weltweit als Modell einer modernen und zukunftsweisenden Umwelt-richtlinie, so die Verbände. Die Umsetzung der Richtlinie werde in Deutschland von den zuständigen Verwaltungen teils mit großem Engagement begleitet. Auf übergeordneter politischer Ebene fehle aber der Wille, die notwendigen Prioritäten zu und wirksame Maßnahmen auch in anderen Politikfeldern umzusetzen. Als Querschnittsaufgabe müssten Gewässerschutz und nachhaltige Wassernutzung insbesondere in den Bereichen Landwirtschaft, Industrie, Energie, Verkehr und Bau endlich verbindlich integriert und priorisiert werden, fordert das Bündnis.

Den vollständigen Artikel lesen Sie in der Ausgabe 23.2018 von EUWID Wasser und Abwasser, die am 5. Juni 2018 als E-Paper und Printmedium erscheint. Die Fachzeitung informiert Leser mit knappem Zeitbudget kompakt über die relevanten Entwicklungen in der Wasser- und Abwasserbranche.

Noch kein Abonnent? Mit einem Testpaket können Sie sämtliche Informationsmodule von EUWID Wasser und Abwasser (u.a. Printausgabe, E-Paper, Archiv und Top-News) kostenlos und unverbindlich ausprobieren.