Urteil: Rechtswidrige Beitragsbescheide müssen nicht aufgehoben werden

Das Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder) hat mit einem aktuell veröffentlichten Urteil die auf die Aufhebung eines bestandskräftigen Beitragsbescheides gerichtete Klage eines Altanschließers abgewiesen. Unanfechtbar gewordene Akte der öffentlichen Gewalt, die auf einer verfassungswidrigen Auslegung einer Vorschrift beruhen, müssten nicht rückwirkend aufgehoben werden, heißt es in dem Urteil.

Der Kläger ist Eigentümer eines mit einem Einfamilienhaus bebauten Grundstücks, für das er mit Bescheid vom 1. April 2011 - für die nach der Gründung des Zweckverbandes getätigten Investitionen - durch einen Zweckverband zur Zahlung eines Anschlussbeitrags gemäß § 8 Abs. 7 Kommunalabgabengesetz (KAG) herangezogen wurde, so das Gericht zum Sachverhalt. Der Kläger erhob gegen den Bescheid keine Klage, so dass der Beitragsbescheid bestandskräftig wurde.

Der beklagte Zweckverband lehnte den Antrag ab. Der Eigentümer erhob anschließend Klage vor dem Verwaltungsgericht. Das Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder) hat nun entschieden, dass die Ablehnung der Rücknahme rechtmäßig war und der Eigentümer keinen Anspruch auf Aufhebung des bestandskräftigen Beitragsbescheides hat. Das Urteil werde insbesondere auf die ständige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts gestützt. Danach sei weder die Verwaltung noch der Gesetzgeber verpflichtet, unanfechtbar gewordene Akte der öffentlichen Gewalt, die auf einer verfassungswidrigen Auslegung einer Vorschrift beruhen, rückwirkend aufzuheben, schreibt das Gericht.

Den vollständigen Artikel lesen Sie in der Ausgabe 25.2018 von EUWID Wasser und Abwasser, die am 19. Juni 2018 als E-Paper und Printmedium erscheint. Die Fachzeitung informiert Leser mit knappem Zeitbudget kompakt über die relevanten Entwicklungen in der Wasser- und Abwasserbranche.

Noch kein Abonnent? Mit einem Testpaket können Sie sämtliche Informationsmodule von EUWID Wasser und Abwasser (u.a. Printausgabe, E-Paper, Archiv und Top-News) kostenlos und unverbindlich ausprobieren.