Baden-Württemberg fördert Maßnahmen in Bereichen Wasser und Altlasten mit 138 Millionen Euro

Baden-Württemberg fördert in diesem Jahr kommunale Maßnahmen in den Bereichen Wasserwirtschaft und Altlasten mit rund 138 Millionen Euro. Die Mittel des entsprechenden Förderprogramms „Wasserwirtschaft und Altlasten“ stamme aus Mitteln des Kommunalen Investitionsfonds, teilte das Umweltministerium Baden-Württemberg Mitte März mit.

„Maßnahmen, die eine sichere Versorgung mit Trinkwasser, die umweltschonende Entsorgung von Abwasser, die Untersuchung und Sanierung kommunaler Altlasten, Gewässerrenaturierungen und modernen Hochwasserschutz gewährleisten, stellen unsere Städte und Gemeinden vor enorme finanzielle Herausforderungen“, sagte Umweltminister Franz Untersteller (Grüne). Deshalb sei es wichtig, dass das Land den Kommunen zur Daseinsvorsorge finanziell unter die Arme greife.

Den baden-württembergischen stehen den Angaben zufolge fast 62 Millionen Euro zur Verfügung, um ihre Abwasserbeseitigung zu modernisieren und damit dazu beizutragen, die Qualität der Gewässer im Land weiter zu verbessern. Knapp drei Millionen Euro davon hat das Umweltministerium für den Anschluss der Kläranlagen Unteraspach und Ruppertshofen an die Sammelkläranlage Ilshofen im Landkreis Schwäbisch Hall eingeplant. Mit einem Zuschuss von rund 2,6 Millionen Euro soll die Verbandskläranlage Immendingen/Geisingen im Landkreis Tuttlingen optimiert und mit einer vierten Reinigungsstufe zur Elimination von Spurenstoffen aufgerüstet werden.

Wie es weiter heißt, unterstützt das Umweltministerium für die Optimierung der Wasserversorgung die Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg mit insgesamt 15 Millionen Euro.

