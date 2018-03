BAFA fördert Kleinwasserkraft und Wärmerückgewinnung aus Brauchwamwasser

Kleinstwasserkraftanlagen mit bis zu 30 Kilowatt elektrischer Leistung in technischen Installationen werden vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) im Rahmen eines neuen Programms im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative gefördert. Mit der jetzt in Kraft getretenen Kleinserien-Richtlinie werden Produkte und Verfahren gefördert, die bereits marktreif sind, aber den Durchbruch noch nicht geschafft haben, teilte das BAFA Anfang März mit.

Zu den Fördermodulen zählen den Angaben zufolge zudem dezentrale Anlagen zur Wärmerückgewinnung aus häuslichem Brauchwarmwasser wie etwa zum Beispiel Duschrinnen, -wannen oder -rohre mit Wärmetauscher. Die Förderhöchstgrenze liegt je nach Fördermodul zwischen 20 Prozent und 40 Prozent der förderfähigen Investitionskosten. Von der Förderung profitieren können dem BAFA zufolge Unternehmen ebenso wie Kommunen und weitere Organisationen. Für die Anlagen zur Wärmerückgewinnung aus häuslichem Brauchwarmwasser könnten auch Privatpersonen Anträge stellen.

