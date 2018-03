Bund: Deutschland ist für Hochwasser gut gerüstet

Die Bundesregierung geht davon aus, dass Deutschland beim Hochwasserschutz für die Zukunft strukturell gut aufgestellt ist. Die Regelungen des Wasserhaushaltsgesetzes in Umsetzung der EU-Richtlinie für das Hochwasserrisikomanagement schreiben den Ländern klare und auch feste Strukturen für das Management von Hochwasserrisiko vor. Diese Information geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Grünen-Abgeordneten im Bundestag zum Thema „Bilanz der Extremwetterereignisse 2017“ hervor (Drucksache 19/872).

Die Bundesländer müssen gemäß den bestehenden gesetzlichen Regelungen das Hochwasserrisiko an Flüssen und an der Küste regelmäßig neu bewerte. Dabei müssen auch veränderte Niederschlagsmengen und die Auswirkungen eines Meeresspiegelanstiegs beachtet werden. Die zuständigen Landesbehörden wählen dann die notwendigen Maßnahmen aus und entwickeln sie, wenn nötig, weiter, so die Bundesregierung in ihrer Antwort.

Der Bund fördert im Rahmen des Nationalen Hochwasserschutzprogramms Maßnahmen der Länder mit bis zu 100 Mio. Euro jährlich. Außerdem werden den Ländern Mittel aus dem Sonderrahmenplan „Präventiver Hochwasserschutz der Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) zur Verfügung gestellt, hieß es.

