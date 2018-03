Förderprogramm „STEP up!“ nimmt energieeffiziente Wassernutzung in den Fokus

Im Förderprogramm „STEP up!“ des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) ist die 5. Ausschreibungsrunde zur energieeffizienten Wassernutzung in der Industrie angelaufen. Bis zum 31. Mai 2018 können Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft, einschließlich wirtschaftlich tätiger kommunaler Betriebe, bei STEP up! Projektanträge zur Durchführung von Energieeffizienz-Maßnahmen stellen. Das teilte die VDI/VDE Innovation + Technik GmbH als Projektträger von STEP up! mit. Möglich seien bis zu 30 Prozent Förderung.

Das Förderprogramm biete wieder eine offene und eine geschlossene Ausschreibung. Die offene Ausschreibung sei technologie- und branchenoffen für stromeffiziente Projekte. Die geschlossene Ausschreibung fokussiere auf Effizienzmaßnahmen in der Wasser- und Abwassertechnik sowie der Prozesswassernutzung. Auch Kombi-Projekte „Strom-Wärme“, welche neben reinen Stromeinsparungen zusätzlich auch wärmeseitige Effizienzverbesserungen an anderen Energieträger erzielen, können gefördert werden.

Für die Pilotphase von STEP up! stehen laut Projektträger bis zum Ende dieses Jahres 300 Mio. Euro Fördermittel zur Verfügung. Die neue Förderbekanntmachung, die Merkblätter und Tools sowie Projektbeispiele sind unter www.stepup-energieeffizienz.de zu finden.

