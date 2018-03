Die Gewässer im Einzugsgebiet von Rhein und Donau sind mit Mikroplastik belastet. Das ist das Ergebnis einer länderübergreifenden Pilotstudie, die die Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz gemeinsam mit der Universität Bayreuth durchgeführt haben.

Einheitliche Monitoring-Verfahren gibt es laut den Autoren des Berichts „Mikroplastik in Binnengewässern Süd- und Westdeutschlands“ bisher noch nicht. Aus diesem Grund sei es wichtig gewesen im Rahmen des Pilotvorhabens einen einheitlichen Datensatz über ein größeres geographisches Gebiet mit unterschiedlichen Fließgewässertypen zu generieren.

Dies habe zwischen Herbst 2014 und Herbst 2015 an insgesamt 52 Messstellen in 22 Fließgewässer im Einzugsgebiet von Rhein und Donau stattgefunden. Hierbei seien neben den beiden großen Strömen auch Zuflüsse unterschiedlicher Größenordnung von den jeweiligen Landesumweltämtern beprobt worden, sodass ein breites Spektrum hydrologischer Gegebenheiten und anthropogener Einflüsse abgedeckt wurde. Bei der Untersuchung von 19.000 Partikeln, die in den Gewässern gefunden wurden, zeigte sich, dass 4.335 eindeutig Kunststoffpartikel waren, so der Bericht.

Mikroplastik in allen Proben festgestellt

Diese Funde lassen laut Bericht erkennen, dass Mikroplastik an allen Probestellen nachgewiesen wurde. Es könne also von einer zivilisatorischen Grundlast von Kunststoffpartikeln in den Gewässern ausgegangen werden. Beispielsweise wurden im Rhein bei Nackenheim den Angaben zufolge 2,9 Partikeln pro m³ und im Mündungsbereich der Emscher 214 Partikeln pro m³ gefunden worden.

Am häufigsten wurden die Polymere Polyethylen und Polypropylen nachgewiesen, die auch einen hohen Marktanteil in der Kunststoffproduktion ausmachen. Dabei waren die meisten Partikel 1 mm bis 20 μm groß. Allerdings sei die Größe der einzelnen Partikel, deren Zusammensetzung und Form sehr unterschiedlich ausgeprägt gewesen.

Hier gelte es jedoch zu beachten, dass die Ergebnisse aus den einmaligen Probenahmen im Rahmen des Pilotprojektes nicht überinterpretiert werden dürfen – auch wenn die Belastung mit Mikroplastik hoch ist. Die gesammelten Daten ermöglichen den Angaben zufolge aber einen guten ersten Einblick über das Vorkommen von Mikroplastik in Binnengewässern Süd- und Westdeutschlands.

Untersteller fordert mehr Maßnahmen gegen Mikroplastik

Für den baden-württembergischen Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) zeigt der vorliegende Bericht, dass das Thema Mikroplastik auch in den kommenden Jahren auf der umweltpolitischen Agenda stehen müsse: „Leider hat das Pilotvorhaben das bestätigt, was wir vor einigen Jahren befürchtet haben: Kleinste Kunststoffteilchen lassen sich inzwischen in praktisch allen Flüssen und Seen im Land nachweisen.“

