Gewässerschutz: Hessen investiert 16 Mio. Euro in Dünge-Beratung

Hessens Landwirtschafts- und Umweltministerium hat ein neues Beratungsangebot zur gewässerschutzorientierten Landwirtschaft für die kommenden drei Jahre mit rund 16 Millionen Euro ausgestattet. Ziel der landesweiten Beratung sei es, die Belastung des Grundwassers und der Gewässer durch Nitrat weiter zu reduzieren, sagte Ministerin Priska Hinz (Grüne) Ende März.

Wie in großen Teilen Deutschlands seien die Nitratwerte im Grundwasser auch in Teilen Hessens zu hoch. Nitrat gelange vor allem durch Stickstoffüberschüsse aus Wirtschaftsdüngern und Mineraldüngern auf landwirtschaftlichen Nutzflächen in das Grundwasser. Deswegen werde die Beratung künftig ihre Düngeempfehlungen unter anderem noch stärker an den angebauten Kulturen und den geografischen und klimatischen Standortfaktoren ausrichten und so gemeinsam mit den Landwirten eine Reduzierung von Stickstoff- und Phosphorüberschüssen erarbeiten, sagte die Ministerin.

Das neue Beratungskonzept enthalte konkrete und für die Praxis einfach umzusetzende Empfehlungen. Zwischen- oder Winterbegrünung, Blüh- oder Gewässerrandstreifen und eine streng am Bedarf ausgerichtete Stickstoffdüngung beispielsweise nutzten sowohl dem Gewässerschutz als auch der Einkommenssicherung der Landwirtschaft.

Flankiert werde die Beratung nun auch durch Elemente der novellierten Düngeverordnung und der Bildung von Wasserschutzgebietskooperationen zwischen Wasserversorgern und Landwirten. „Außerdem werden wir für Gebiete in denen das Grundwasser besonders stark belastet ist weitergehende Anforderungen zum Gewässerschutz verbindlich festgelegen: Zum Beispiel müssen Landwirte dort melden, wie viel Dünger sie ausgebracht haben“, sagte Hinz.

