Grüne fordern stärkeren Schutz des Wassers vor multiresistenten Keimen

Die Grünen im Bundestag haben die Bundesregierung dazu aufgefordert, den Antibiotikaeinsatz in der Landwirtschaft zu reduzieren und den Einsatz sogenannter Reserveantibiotika in der Tierhaltung zu beenden. Das geht aus einem Antrag der Grünen-Fraktion hervor, der auf den Schutz des Wassers vor multiresistenten Keimen abzielt.

Die Vorlage ist nach einer Debatte im Plenum am Donnerstag vergangener Woche zur federführenden Beratung an den Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit überwiesen worden. „Antibiotika-Resistenzen gelten als eine der größten Gesundheitsgefahren und als Bedrohung für die gesamte moderne Medizin“, warnen die Grünen.

Die Fraktion regt an, nach der Empfehlung des Umweltbundesamts (UBA) einen Grenzwert von 100 Nanogramm pro Liter für Tier- und Humanarzneimittel im Grundwasser einzuführen und der Verschwendung und falschen Entsorgung von Medikamenten vorzubeugen. Nach Ansicht der Grünen kann nicht ausgeschlossen werden, dass multiresistente Keime eine Gefahr für das Trinkwasser werden können. Das Trinkwasser jederzeit und auf alle Keime hin zu kontrollieren, sei derzeit kaum möglich und auch rechtlich nicht vorgeschrieben. Daher sei Vorsorge oberstes Gebot.

