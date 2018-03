Grüne im Mainzer Landtag: Gewässerschutz erfordert Verbot von Mikroplastik in Kosmetik

Die Grünen im rheinland-pfälzischen Landtag haben sich für ein Verbot von Mikroplastik in Kosmetik- und Körperpflegeprodukten ausgesprochen. Damit sollte die Bundesregierung in einem ersten und schnell umsetzbaren Schritt dem Beispiel Schwedens folgen, sagte Andreas Hartenfels, der umweltpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion, Ende März in einer aktuellen Debatte im Mainzer Landtag.

Da Wasser und Nahrungsmittel vor Grenzen nicht Halt machen, müsse sich die Bundesregierung aber auch auf EU-Ebene für ein rasches Verbot einsetzen, sagte der Abgeordnete. Auch Umweltministerin Ulrike Höfken (Grünen) betonte, dass mehr als bisher für die Eindämmung von Mikroplastik in Gewässern unternommen werden müsse.

Anlass für die von den Grünen beantragte aktuelle Stunde war die von mehreren Bundesländern gemeinsam durchgeführte Studie „Mikroplastik in Binnengewässern Süd- und Westdeutschlands“, der zufolge an Rhein und Mosel die winzigen Plastikteilchen in erhöhter Konzentration nachgewiesen worden sind (EUWID 12.2018). Die Abgeordneten waren sich einig, dass auch jeder Einzelne durch bewussten Konsum einen Beitrag zur Reduzierung von Mikroplastik in Gewässern leisten könne. „Nicht überall, wo Plastik eingesetzt wird, ist Plastik überhaupt nötig. Wenn uns unsere Lebensgrundlagen und unsere Gesundheit lieb sind, können und müssen wir unseren Plastikverbrauch wieder reduzieren“, sagte Hartenfels.

Die Grünen haben betont, dass eine weitere Erforschung der Belastung der Gewässer durch Plastiknotwendig notwendig sei. Die vielen offenen Fragen könnten aber nur in großen Forschungsprojekten bearbeitet werden, die alleine seitens der Bundesländer nicht zu leisten seien.

