Niedersachsen weist wegen Belastung der Gewässer Risikogebiete aus

Niedersachsen wird Risikogebiete ausweisen, in denen die Grundwasserkörper und oberirdischen Gewässer besonders hoch mit Phosphat und Nitrat belastet sind. Das kündigte Landes-Agrarministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) heute bei der Vorstellung des aktuellen niedersächsischen Nährstoffberichts an. Mit den Risikogebieten werde das Bundesland von der in der Düngeverordnung (DüV; EUWID 14.2017) enthaltenen Möglichkeit Gebrauch machen, dass die Bundesländer in solchen Gebieten ergänzende Maßnahmen umsetzen können.

Insgesamt ergibt sich dem Bericht zufolge ein Dung- und Gärrestanfall von rund 59,3 Millionen Tonnen. Der vorhergehende Nährstoffbericht 2015/2016 hatte die Menge mit 58,7 Millionen Tonnen angegeben. Für 50 Prozent der Grundwasser-Messtellen des Niedersächsische Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) seien Nitratkonzentrationen von über 50 Milligramm pro Liter (mg/l) zu verzeichnen, und nur zwei Prozent der Oberflächengewässer erreichten die Ziele der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL).

"Hier gibt es nichts zu beschönigen"

„Hier gibt es nichts zu beschönigen. Für uns ist das ein klarer Handlungsauftrag“, sagte die Landwirtschaftsministerin. Umweltminister Olaf Lies sagte, der Nährstoffbericht sei besorgniserregend und zeige dringenden Handlungsbedarf. Die Bevölkerung habe ein Recht auf qualitativ hochwertiges Trinkwasser. Notwendig sei mehr Transparenz bei der Düngung, insbesondere beim Verbleib der jährlich anfallenden rund 60 Millionen Tonnen Wirtschaftsdünger. Deshalb sei eine zeitnahe Umsetzung der Länderermächtigungen, z.B. über Meldepflichten von Nährstoffvergleichen und Düngebedarfsermittlung, erforderlich. Die konkreten Inhalte der Landesverordnungen sollten in einem Werkstattgespräch zeitnah abgestimmt werden. Gegenüber der Kommission könnte somit dokumentiert werden, dass die Landwirtschaft die Nährstoffbelastung reduziert, sagte Lies.

