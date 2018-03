Niedersachsens Umweltminister fordert bundesweite Standards zur Bewertung multiresistenter Keime

Der niedersächsische Umweltminister Olaf Lies (SPD) hat den Bund aufgefordert, sich aktiv in den Prozess der Datenerhebung und der Schaffung von Bewertungsmethoden für multiresistente Keime in Gewässern einzubringen. „Wir brauchen bundesweite Standards“, sagte der Minister am Mittwoch vergangener Woche im Landtag in Hannover mit Bezug auf die in niedersächsischen Gewässern gefundenen Keimbelastungen (EUWID 7.2018). Das habe er auch in einem Brief an Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) gefordert.

Es sei notwendig die Kenntnisse über die Menge, die Risiken und die Bekämpfung multiresistenter Keime in Gewässern zu verbessern. Um verlässliche Daten zu erhalten, sollten Bund und Länder in diesem Punkt stärker zusammenarbeiten, sagte Lies.

Zugleich kündigte der Minister eine Beprobung von Gewässern in Niedersachsen an, um die Verbreitung von antibiotikaresistenten Erregern in der Umwelt zu untersuchen. Insgesamt sollen an die 200 Proben an verschiedenen Stellen genommen werden, darunter Standorte an Kläranlagen, in Regionen mit einer hohen Viehdichte, sowie an Stellen, an denen bereits die Gewässergüte beprobt wird. Untersucht werden sollen ebenfalls Stellen im Küstenbereich sowie vermeintlich unbelastete Standorte. Die Ergebnisse sollen bis zum Sommer vorliegen.

Das Wissen über die Wirksamkeit und Übertragungswege von Resistenzen über den Pfad der Umwelt sei derzeit noch zu gering, sagte der Minister. Ebenso gebe es momentan weder national noch international Kriterien oder Grenzwerte zur Bewertung von multiresistenten Keimen. Nur Badegewässer würden in der Badesaison auf Keime untersucht; andere Gewässer würden zwar auf Schadstoffe, nicht aber auf multiresistente Keime untersucht. Der Gesetzgeber habe dafür – etwa in der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) - bisher keine Veranlassung z.B. in der Wasserrahmenrichtlinie gesehen.

