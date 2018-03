PFC-Einträge in Baden: Trinkwasser nicht belastet

In Trinkwasseruntersuchungen im Landkreis Karlsruhe sind keine PFC-Belastungen festgestellt worden. Das teilte das Landratsamt Karlsruhe am Montag mit. Nachdem bei Analysen von Proben des Oberbodens auf landwirtschaftlichen Flächen im nordwestlichen Teil des Landkreises Karlsruhe in sieben Fällen PFC-Werte über dem gesetzlichen Warnschwellenwert festgestellt worden waren (u.a. EUWID 8.2018), veranlasste das Landratsamt nach eigenen Angaben auch amtliche Trinkwasserproben in Wasserwerken des betreffenden Bereiches.

Die Ergebnisse der Trinkwasserproben, die den Angaben zufolge durch das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Sigmaringen (CVUA) analysiert wurden, liegen nun der Behörde zufolge vor: In Proben, die am Übergang zum Versorgungsnetz in den Wasserwerken Friedrichstal, Kirrbach in Waghäusel, Oberhausen-Rheinhausen und Weiher genommen wurden, hätten demnach keine PFC (per- und polyfluorierte Chemikalien) nachgewiesen werden können.

Als Hauptverursacher für die seit 2013 bekannten PFC-Belastungen von Äckern in den Gebieten Rastatt, Baden-Baden und Mannheim Verschmutzungen gilt ein Komposthersteller aus Baden-Baden, der bis 2008 Kompost mit PFC-belasteten Papierschlämmen versetzt haben und somit für die Verunreinigung der Äcker verantwortlich sein soll. Das Unternehmen bestreitet dies. Das Verwaltungsgericht Karlsruhe hatte die Firma im Oktober vergangenen Jahres dazu verurteilt, die Kosten für Bodenanalysen eines kleinen Teils der betroffenen Flächen zu bezahlen (EUWID 44.2017).

