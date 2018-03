Phosphorrückgewinnung: Schleswig-Holstein sucht innovative Verfahren

„Wir brauchen innovative Verfahren bei der Phosphorrückgewinnung“, erklärte Staatssekretär Tobias Goldschmidt im Rahmen des ersten Phosphordialogs in Schleswig-Holstein gestern in Neumünster. Anlass für die Informationsveranstaltung waren die Änderungen des Bundesrechts mit der Novelle der Klärschlammverordnung, teilte das Landesumweltministerium mit.

Das Ministerium will eigenen Angaben zufolge neue Wege bei der Phosphorrückgewinnung aufzeigen. „Klärschlamm enthält den wertvollen Rohstoff Phosphor, der essentiell für das Pflanzenwachstum ist. Weltweit gehen aber die Reserven zurück, so dass wir neue Strategien brauchen, Phosphor zurückzugewinnen. Gleichzeitig wollen wir eine umweltfreundliche Entsorgung der Klärschlämme gewährleisten. Angesichts von neuen Rahmenbedingungen ist dieses dringend erforderlich, auch im Sinne des Klimaschutzes“, so Goldschmidt weiter.

Grundsätzlich gibt die Klärschlamm-Verordnung keine bestimmte Technologie zur Phosphorrückgewinnung vor, sondern lässt genügend Spielraum für Einsatz oder Entwicklung innovativer Verfahren, so das Ministerium. „Hier wollen wir ansetzen und die betroffenen Akteure der Klärschlammentsorgung über die verschiedenen Verfahren der Phosphorrückgewinnung informieren“, sagte Goldschmidt.

Ziel der Landesregierung sei es, die landwirtschaftliche Klärschlamm-Verwertung entsprechend der bundesrechtlichen Vorgaben in Schleswig-Holstein zu reduzieren, geeignete Fördermaßnahmen zur Rückgewinnung von Phosphor zu entwickeln und Möglichkeiten der Unterstützung bei der thermischen Klärschlammbehandlung aufzuzeigen.

