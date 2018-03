Schulze Föcking benennt Gewässerschutz als zentrales Thema der NRW-Umweltpolitik

Der Schutz des Trinkwassers, des Grundwassers und der Oberflächengewässer nimmt innerhalb der nordrhein-westfälischen Umweltpolitik einen zentralen Stellenwert ein. Das betonte NRW-Umweltministerin Christina Schulze Föcking (CDU) gestern auf der 51. Essener Tagung für Wasserwirtschaft. Wasserwirtschaft und der Gewässerschutz hätten für die Gesundheit der Menschen, für eine intakte Natur und für die Standortattraktivität eine große Bedeutung. „Probleme und neu absehbare Risiken werden wir konsequent und kooperativ aufgreifen“, kündigte sie an.

Wichtig sei der Dialog aller Akteure, um die Ver- und Entsorgungsinfrastrukturen langfristig zu sichern. „Wasserwirtschaft ist kein Selbstzweck, sie dient den Menschen“, unterstrich die Ministerin. Die Infrastruktur der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung sei lebensnotwendig und dürfe nicht vernachlässigt werden. Derzeit arbeiteten beide Systeme auf sehr hohem Niveau. „Aber um diesen Standard zu halten, müssen wir die Weichen rechtzeitig und richtig neu justieren“, mahnte sie. Gleichzeitig müssten die Sorgen vielen Kommunen hinsichtlich der zukünftigen Finanzierung der Wasserinfrastruktur ernst genommen werden.

„Nur dauerhaft ausreichende Investitionen sichern eine für die Gesundheit der Menschen, aber auch für eine starke Industrie notwendige Infrastruktur. Dabei ist die Anpassung an veränderte Randbedingungen wie etwa den Klimawandel ebenso bedeutsam wie die Sicherung des Bestandes“, sagte Schulze Föcking. In diesem Zusammenhang nannte sie Starkregen und Trockenphasen, sich verändernde Wasserhaushaltsgrößen, den Umgang mit Regenwasser, Energienutzung und -einsparung sowie das Phosphorrecycling als Stichworte für weitere Überlegungen für die Zukunft der Wasserinfrastruktur.

Nordrhein-Westfalen stelle mit seinen dicht besiedelten Flächen an Rhein und Ruhr, mit seiner industriellen Vergangenheit und mit seinen überwiegend landwirtschaftlich genutzten ländlichen Regionen beim Gewässerschutz, bei der Trinkwasserversorgung und beim Hochwasserschutz besondere Herausforderungen an die Umweltpolitik. Ein Problem sei in einigen Regionen die Überschreitung der Nitratgrenzwerte im Grundwasser. „Diese Belastungen müssen wir durch erhebliche gemeinsame Anstrengungen, die Stärkung der Wasserkooperationen zwischen Landwirtschaft und Wasserwirtschaft und die Intensivierung der Beratung durch die Landwirtschaftskammer senken“, forderte die Ministerin. Die neue Düngeverordnung werde ihre Wirkung entfalten.

