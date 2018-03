Umweltverbände fordern Masterplan für sauberes Wasser in Niedersachsen

Ein effektives Maßnahmenpaket zur Reduzierung der Nährstoffüberschüsse und einen Masterplan zur Beendigung der Gülleflut in der Weser-Ems Region haben die Umweltverbände BUND, NABU und Greenpeace anlässlich des aktuellen Nährstoffberichtes von der niedersächsischen Landesregierung gefordert. Die Landwirtschaft sei für die Nährstoffüberschüsse der Hauptverursacher, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung der Verbände. Der aktuelle Bericht des Landes zeichne eine drastische Situation, insbesondere im Weser-Ems Gebiet.

Die Verbände betonen unter Verweis auf den Nährstoffbericht, dass 98 Prozent der Fließgewässer in Niedersachsen den europäischen Qualitätsstandard des guten Zustands nicht erfüllen. Die Nährstoffbelastung lande zum Teil in der Nordsee und schädige die Küstengewässer und die empfindlichen Ökosysteme des Wattenmeeres. Zugleich sei auf 60 Prozent der Landesflächen das Grundwasser mit Nitrat über den Grenzwerten belastet und gefährde die Trinkwasserversorgung.

Tierschutz Voraussetzung für Gewässerschutz

Der Umfang der Tierhaltung müsse wieder an die vor Ort zur Verfügung stehende landwirtschaftliche Fläche angepasst werden, fordern die Umweltverbände. „Weder Güllebörsen, noch LKW- und Schiffstransporte und erst Recht keine riesigen auf eine Millionen Mastschweine ausgelegten Gülle-Vollaufbereitungsanlagen, wie sie jetzt im Landkreis Cloppenburg geplant werden, sind eine sinnvolle Lösung. Solche großtechnischen Maßnahmen kosten viel Geld, belasten die Umwelt, benötigen riesige Mengen an Energie, vergrößern das Verkehrsaufkommen und machen die Landwirte ein weiteres Mal von industriellen Strukturen abhängig“, schreiben die Verbände.

Derartige Maßnahmen verschlechterten zudem das Image der Landwirtschaft und zementierten die Intensivtierhaltung für kommende Jahrzehnte. Die Verbände fordern die Landesregierung auf, stattdessen den Tierschutzplan, der in den beiden vergangenen Legislaturperioden in Niedersachsen entwickelt wurde, umzusetzen und die Ställe tiergerechter zu machen, Tierbestände gezielt abzustocken und den Tieren mehr Platz zur Verfügung zu stellen.

Den vollständigen Artikel lesen Sie in der kommenden Ausgabe 14.2018 von EUWID Wasser und Abwasser, die am 4. April 2018 als E-Paper und Printmedium erscheint. Die Fachzeitung informiert Leser mit knappem Zeitbudget kompakt über die relevanten Entwicklungen in der Wasser- und Abwasserbranche.

Noch kein Abonnent? Mit einem Testpaket können Sie sämtliche Informationsmodule von EUWID Wasser und Abwasser (u.a. Printausgabe, E-Paper, Archiv und Top-News) kostenlos und unverbindlich ausprobieren.