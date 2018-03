Voith modernisiert Kleinwasserkraftwerk Wanjii in Kenia

Der Technologiekonzern Voith wird das kenianische Kleinwasserkraftwerk Wanjii umfassend modernisieren. Das Unternehmen tauscht eigenen Angaben zufolge die Turbinen, Generatoren, die Leittechnik sowie die gesamte elektromechanische Ausrüstung der Anlage aus. Dadurch steige die Leistung des Kraftwerks um rund 20 Prozent, erklärte Voith in Heidenheim. Bis Mitte 2019 sollen die umfassenden Modernisierungsarbeiten abgeschlossen sein.

Mit einer Leistung von 7,4 Megawatt sei das rund 80 Kilometer nordöstlich von der kenianischen Hauptstadt Nairobi gelegene Kleinwasserkraftwerk ein gutes Beispiel für die Bedeutung dezentraler Energieversorgung in Afrika, unterstrich Voith. Die signifikante Leistungssteigerung sei eine zentrale Vorgabe des Kraftwerksbetreibers KenGen gewesen. Das Modernisierungskonzept optimiere zudem die Energiebilanz der Anlage, da die Anzahl der elektrischen Verbraucher innerhalb des Kraftwerks reduziert werde.

Ein weiterer Fokus liege auf der Wartungsfreundlichkeit. So sollen sich einzelne Komponenten bei Bedarf in Zukunft mit geringem Aufwand austauschen lassen, erklärte das Unternehmen. Zur Erneuerung der Kraftwerkstechnik gehöre auch die Ausrüstung des Kraftwerks mit einer Fernsteuerung, sodass die die Regelung der Stromproduktion von der KenGen-Zentrale in Nairobi aus erfolgen kann.

