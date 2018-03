Weltwasserbericht fordert gezielten Einsatz naturbasierter Lösungen

Grüne Infrastruktur sollte in Ergänzung zu konventionellen, gebauten Infrastrukturelementen der Wasserbewirtschaftung viel stärker genutzt werden. Das fordert die UNESCO in ihrem UN-Weltwasserbericht 2018, den sie am Montag vergangener Woche vorgelegt hat. Notwendig seien dafür eine Neuausrichtung der Finanzierung, die Schaffung eines günstigen regulatorischen und rechtlichen Umfelds, eine sektorübergreifende Zusammenarbeit sowie mehr Forschung zu Naturbasierten Lösungen (NBS). Nach Auffassung der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall (DWA) sind auch in Deutschland naturnahe Lösungen in der Wasserwirtschaft gefragt.

So könnten der DWA zufolge Hochwasser gemildert werden, wenn Retentionsräume entlang der Flüsse geschaffen werden, den Flüssen wieder mehr Raum gegeben werde. Sinnvoll sei es, naturnahe Verfahren mit technischen Lösungen zu verknüpfen.

Die UNESCO weist darauf hin, dass mit 3,6 Milliarden Menschen fast die Hälfte der Weltbevölkerung in Gebieten lebe, die mindestens einen Monat pro Jahr von Wassermangel bedroht sind. 2050 werden es Prognosen zufolge bis zu 5,7 Milliarden sein. Eine wichtige Rolle bei der Verbesserung von Wasserversorgung und -qualität könnten dem Bericht zufolge Naturbasierte Lösungen (NBS) wie die Wiederaufforstung, die Nutzung von Feuchtgebieten und die gezielte Grundwasseranreicherung spielen. Diese Ansätze seien bisher weitestgehend ignoriert worden. Trotz eines starken Investitionsanstiegs in NBS entfällt dem Bericht zufolge vermutlich immer noch weit unter ein Prozent der Gesamtinvestitionen in die Infrastruktur zur Wasserbewirtschaftung auf sie.

Die DWA betont, dass in den Städten Flächen, etwa in Grünanlagen oder Kinderspielplätzen, als Wasserspeicher bei Überflutungen genutzt werden können. Dazu müssten die Beteiligten - Stadtplaner, Betriebe der Stadtentwässerung, Landschaftsplaner, aber schon frühzeitig stärker zusam­menarbeiten, sagte DWA-Präsident Otto Schaaf. Auf diese Weise könne auch gleichzeitig das Mikroklima in den Städten verbessert werden.

Den vollständigen Artikel lesen Sie in der kommenden Ausgabe 13.2018 von EUWID Wasser und Abwasser, die am 27. März 2018 als E-Paper und Printmedium erscheint. Die Fachzeitung informiert Leser mit knappem Zeitbudget kompakt über die relevanten Entwicklungen in der Wasser- und Abwasserbranche.

Noch kein Abonnent? Mit einem Testpaket können Sie sämtliche Informationsmodule von EUWID Wasser und Abwasser (u.a. Printausgabe, E-Paper, Archiv und Top-News) kostenlos und unverbindlich ausprobieren.