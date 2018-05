91 Prozent der deutschen Badestellen haben „ausgezeichnete“ Wasserqualität

Die deutschen Badegewässer erfüllen zu 98 Prozent die Anforderungen der EG-Badegewässerrichtlinie. Das teilte das Umweltbundesamt (UBA) heute mit. Etwa 91 Prozent der Badestellen wurden sogar mit der besten Note „ausgezeichnet“ bewertet. Damit liegt Deutschland auf Platz sieben im europäischen Vergleich. Diese Informationen gehen aus dem Bericht der Europäischen Kommission zur Wasserqualität der Badegewässer im Jahr 2017 hervor, den die European Environment Agency erstellt hat.

Der Bericht bescheinigt den allermeisten deutschen Badegewässern "ausgezeichnete" oder "gute" Wasserqualität. Nur acht deutsche Badegewässer wurden 2017 von der Kommission mit "mangelhaft" bewertet – allerdings waren dies drei mehr als 2016. Im vergangenen Jahr waren 20 Badegewässer während der gesamten Badesaison geschlossen, so das UBA. Ursachen für die Schließungen waren Sanierungsarbeiten, das Fehlen eines Betreibers oder zu wenig Badende. In drei Fällen waren die Badegewässer wegen schlechter Wasserqualität oder Cyanobakterien geschlossen.

Badegewässer werden wie alle Gewässer vielfältig genutzt und damit potentiell verschmutzt – zum Beispiel durch Abwassereinleitungen oder Abschwemmungen von landwirtschaftlichen Flächen, erläuterte das UBA. Daher werde die hygienische Wasserqualität regelmäßig von den zuständigen Behörden der Bundesländer überprüft.

In der Badesaison 2017 wurden insgesamt 2.287 deutsche Badegewässer untersucht, hierbei wurden den Angaben zufolge 13.382 Wasserproben genommen und ausgewertet. Von den Badegewässern lagen 366 an der Küste von Nord- und Ostsee, 1.889 an Binnenseen und nur 32 an Flüssen. Die Einrichtung von Badegewässern an Flüssen ist schwierig, da die Wasserqualität der meisten Flüsse stark schwankt und vor allem nach Regenfällen oft schlecht ist.

Den vollständigen Artikel lesen Sie in einer der Ausgaben von EUWID Wasser und Abwasser, die als E-Paper und Printmedium erscheinen wird. Die Fachzeitung informiert Leser mit knappem Zeitbudget kompakt über die relevanten Entwicklungen in der Wasser- und Abwasserbranche.

Noch kein Abonnent? Mit einem Testpaket können Sie sämtliche Informationsmodule von EUWID Wasser und Abwasser (u.a. Printausgabe, E-Paper, Archiv und Top-News) kostenlos und unverbindlich ausprobieren.