Berlin: Regenwasseragentur soll dezentrale Bewirtschaftung fördern

Wissenstransfer, Beratung und Vernetzung im Hinblick auf dezentrale Lösungen für einen neuen Umgang mit Regenwasser sind die Aufgaben der Berliner Regenwasseragentur, die das Land Berlin und die Berliner Wasserbetriebe (BWB) gegründet haben. Die bei den Wasserbetrieben angesiedelte Agentur soll die Berliner Verwaltung, Planer und Bürger bei der Umsetzung solcher Lösungen unterstützen, damit Berlin wassersensibler und klimaangepasster wird, teilten die Umwelt-Senatsverwaltung und die BWB am Freitag vergangener Woche gemeinsam mit.

Die Ergebnisse des interdisziplinären Forschungsvorhabens KURAS, an dem auch die Berliner Wasserbetriebe maßgeblich beteiligt gewesen seien, hätten die Vorteile einer dezentralen Regenwasserbewirtschaftung aufgezeigt, sagte Darla Nickel, die Leiterin der neuen Berliner Regenwasseragentur. Es stehe eine breite Palette technischer, stadtgestalterischer und miteinander kombinierbarer Maßnahmen zur Verfügung. Die Agentur strebe an, diese Lösungen bei Planern, Bauherren, Behörden, Berliner und Berlinerinnen populär machen und die Akteure zu vernetzen und zur Umsetzung zu befähigen. Die Regenwasseragentur werbe dabei für die Notwendigkeit einer wassersensiblen Stadtentwicklung, stelle Informationsgrundlagen bereit und ermögliche durch gezielte Aktionen wie Werkstätten einen regen Erfahrungsaustausch.

