BWB und Pariser Wasserversorger SIAAP treffen Kooperationsvereinbarung

Die Berliner Wasserbetriebe (BWB) und der Pariser Wasserversorger SIAAP wollen in den Bereichen Gewässergüte, Abwasserreinigung und Forschungsförderung künftig enger kooperieren. Das haben beide Unternehmen in München im Rahmen der Branchenmesse IFAT bekannt gegeben. Dort haben BWB und SIAAP auch eine entsprechende Vereinbarung getroffen.

„Die Wasser- und Abwasserwirtschaft in urbanen Ballungszentren bearbeitet ganz ähnliche Themen“, sagte Jörg Simon, BWB-Vorstandsvorsitzender. „Der internationale Austausch ist uns wichtig, um neueste wissenschaftliche Erkenntnisse zu teilen und auch gemeinsam an europäischen Forschungsprojekten teilzunehmen.“

Zu den gemeinsamen Themen zählen den Angaben zufolge etwa Simulationsmodelle zur Überwachung der Gewässergüte, weitergehende Reinigung und Desinfizierung von Abwasser und die thermische Verwertung von Klärschlamm. „Dies ist die erste Vereinbarung dieser Art, die wir mit einer europäischen Metropole abgeschlossen haben. Wir sind stolz darauf, dass es Berlin ist, denn wir haben viele gemeinsame Handlungsfelder und Interessen“, erklärte Jacques Olivier, Vorstandsvorsitzender von SIAAP.

Die BWB kooperieren bereits mit dem Amsterdamer Wasserver- und Abwasserentsorger Waternet.

