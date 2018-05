EU-Ausschuss der Regionen sieht Defizite beim Vorschlag für Trinkwasserrichtlinie

Der Europäische Ausschuss der Regionen (AdR) sieht maßgebliche Defizite beim Legislativvorschlag der Europäischen Kommission für die Neufassung der Trinkwasserrichtlinie. Wie der AdR miteilte, fordern seine Mitglieder die Einführung eines europaweit einheitlichen Prüf- und Beurteilungsschemas für Materialien und Produkte in Kontakt mit Trinkwasser.

Mikroplastik erachten die Städte und Regionen den Angaben zufolge als klares Gesundheitsrisiko und verlangen eine enge Überwachung. Die Mitglieder seien sich einig darin, dass die EU jeglicher Liberalisierung der Verteilung von Wasser und jedwedem Wettbewerb im Wassernetz einen Riegel vorschieben sollte, da sauberes und gesundes Trinkwasser als grundlegende öffentliche Dienstleistung anzusehen ist.

Die Versammlung der Regional- und Kommunalvertreter der EU unterstützt den Vorschlag der Europäischen Kommission insofern, als er darauf abhebt, gutes Trinkwasser für alle Verbraucher gemäß UN-Nachhaltigkeitsziel 6 – „Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und Sanitärversorgung für alle gewährleisten“ – sicherzustellen, hieß es. Allerdings bestehen aus Sicht des AdR „eine ganze Reihe potenzieller Umsetzungsprobleme“, die die Gesetzgeber beachten sollten.

Die Mitglieder des AdR lehnen eigenen Angaben zufolge den Vorschlag der Europäischen Kommission ab, Indikatorparameter, die hygienische Anforderungen zur Trinkwasserqualität über Geruch, Geschmack und Aufbereitungsverfahren aufstellen, zu streichen. Diese sollten wieder in die Richtlinie aufgenommen werden.

Aus dem Vorschlag der EU-Kommission geht hervor, dass Versorgungsanlagen mit einer Wasserentnahme von weniger als zehn Kubikmeter pro Tag oder mit weniger als 50 versorgten Personen keine Berücksichtigung in den Regelungen finden. Hiefür fordert der AdR, dass die Vorschriften angepasst werden und dass die Gesetzgeber dafür sorgen, dass allen Verbrauchern das gleiche Gesundheitsschutzniveau und die gleiche Trinkwasserqualität zur Verfügung stehen.

Der Ausschuss der Regionen verlangt außerdem den Angaben zufolge, dass die Europäische Kommission alle in der Richtlinie in Bezug genommen Größen von Versorgungsanlagen definiert und auflistet, da die Berichterstattung und die Häufigkeit der Kontrollen für Wasserversorgungsunternehmen mit einer Abgabemenge von weniger als 500 Kubikmetern pro Tag verhältnis- und zweckmäßig sein sollten. Des Weiteren haben sich die Ausschuss-Mitglieder dafür ausgesprochen, die Empfehlungen der WHO bezüglich höhere Parameterwerte zu berücksichtigen.

