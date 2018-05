EU-Kommission schlägt neue Vorschriften zur Reduzierung von Plastikmüll vor

Die Europäische Kommission hat neue Vorschriften zur Reduzierung von Plastikmüll vorgeschlagen. So soll der Eintrag von Plastik in Gewässer und Meere reduziert werden. Wie die Kommission gestern mitteilte, sollen zehn Einwegprodukte aus Kunststoff, die in Europa am häufigsten an den Stränden und in den Meeren gefunden werden, verboten werden. Hierzu zählen unter anderem Wattestäbchen, Besteck, Teller, Trinkhalme, Kaffee-Rührstäbchen und Luftballonstäbe aus Kunststoff. Solche Einwegplastik-Produkte will die Kommission vom Markt nehmen.

Laut den Vorschlägen der EU-Kommission sollen die Mitgliedstaaten in Zukunft dafür sorgen, dass weniger Lebensmittelverpackungen und Getränkebecher aus Kunststoff verwendet werden. Die Hersteller mancher Kunststoffprodukte sollen für die Kosten der Abfallentsorgung und für die Säuberung der Umwelt sowie für Sensibilisierungsmaßnahmen aufkommen.

Die Kommission begründet ihr Vorgehen damit, dass Kunststoffe weltweit 85 Prozent der Meeresabfälle ausmacht. Auch seien die Auswirkungen des in der Luft, im Wasser und in Lebensmitteln zu findenden Mikroplastiks auf die menschliche Gesundheit bisher unbekannt. Das Plastikproblem müsse angegangen werden.

Der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) begrüßte den Vorschlag der EU-Kommission – besonders die Verpflichtung von Herstellern zur Übernahme von Kosten zur Umweltsäuberung und zur Entsorgung. „Einweg-Plastikprodukte und -verpackungen lassen sich nur schwer recyceln und tragen wesentlich zur Vermüllung bei“, so VKU-Vizepräsident Patrick Hasenkamp.

Martin Weyand, BDEW-Hauptgeschäftsführer Wasser/Abwasser erklärte: „Den Verbrauch von Plastik zu vermindern, ist absolut richtig. Aus Sicht der Wasserwirtschaft muss es dabei aber auch um die Verminderung von Einträgen durch Mikroplastik gehen, die zum Beispiel in Kosmetika, Funktionskleidung oder Duschgel enthalten sind. Wir müssen die Gewässer auch vor solchen Einträgen besser schützen. Hier kann auch jeder Verbraucher einen Beitrag leisten, indem er Produkte kauft, die keine Mikroplastikpartikel enthalten.“

