GNF: Nährstoffeinträge gefährden die Biologische Vielfalt unter Wasser

Der Global Nature Fund (GNF) und das Netzwerk Lebendige Seen Deutschland sehen die Biologische Vielfalt unter Wasser weiter in der Krise. Sieben von zehn Seen sind in unzureichendem ökologischen Zustand, und zwei Drittel aller Lebensräume in Gewässern, Mooren und Feuchtgebieten sind laut Roter Liste gefährdet oder vom Aussterben bedroht, heißt es in einer Mitteilung des GNF vom Dienstag vergangener Woche.

Hunderte von Süßwassertierarten finden sich den Angaben zufolge auf den Roten Listen, davon 76 Köcherfliegen-, 22 Fisch- und 7 Amphibienarten.

Von der Politik fordern die Stiftung und das Netzwerk konsequentes Handeln. „Es gibt kaum Anzeichen, dass es hier bergauf geht“, sagte Thomas Schaefer, Leiter des Bereichs Naturschutz beim GNF, die Einschätzung zusammen. Zahlreiche Fachleute sähen für über der Hälfte der bedrohten Unterwasserlebensräume keine günstige Prognose. Der GNF und das Netzwerk verweisen darauf, dass die Bundesrepublik sich bereits im Jahr 2000 verpflichtet hatte, die EU-Wasserrahmenrichtlinie umzusetzen und eigentlich bis 2015 alle Gewässer in einen guten ökologischen Zustand zu versetzen, bevor die Frist bis 2027 verlängert wurde. Zwei Drittel der Zeit zwischen 2000 und 2027 seien verstrichen, geben die Umweltverbände zu bedenken.

Den vollständigen Artikel lesen Sie in der Ausgabe 22.2018 von EUWID Wasser und Abwasser, die am 29. Mai 2018 als E-Paper und Printmedium erscheint. Die Fachzeitung informiert Leser mit knappem Zeitbudget kompakt über die relevanten Entwicklungen in der Wasser- und Abwasserbranche.

Noch kein Abonnent? Mit einem Testpaket können Sie sämtliche Informationsmodule von EUWID Wasser und Abwasser (u.a. Printausgabe, E-Paper, Archiv und Top-News) kostenlos und unverbindlich ausprobieren.