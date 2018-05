Kiel regelt Überwachung von Kläranlagen neu

Das Umweltministerium von Schleswig-Holstein hat den Runderlass zur Überwachung von Kläranlagen überarbeitet. Unter anderem werden Kläranlagenbetreiber dazu verpflichtet, den Einsatz von Stoffen, die nicht der Abwasserreinigung dienen, der Unteren Wasserbehörde anzuzeigen. Das teilte das Landesumweltministerium am Mittwoch mit.

„Wir haben den Vorfall an der Schlei zum Anlass genommen, die Vorgaben für die Kontrollen von Kläranlagen im Land zu vereinheitlichen“, begründete Umweltminister Robert Habeck (Grüne) die Neufassung des Erlasses. „Damit gewährleisten wir, dass künftig auch besondere Probleme wie in der Schlei möglichst frühzeitig erkannt werden.“

Kläranlagen haben die Aufgabe, ausschließlich Abwasser zu reinigen. Werden Stoffe, die nicht der Abwasserreinigung dienen, in die Kläranlage eingebracht, so können sie den Betrieb der Kläranlage und die Abwasserreinigung wesentlich stören, so das Ministerium.

Die Mitbehandlung von Bioabfällen in Faulbehältern aber auch die Zugabe von Stoffen in die Kläranlage bedürfen daher einer gesonderten Regelung. Einen entsprechend überarbeiteten Runderlass hat das Umweltministerium eigenen Angaben zufolge am Montag an die Wasserbehörden versandt.

