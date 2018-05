Niedersachsen will pro Jahr 50 Millionen Euro in den Hochwasserschutz investieren

Niedersachsen will weitere Hochwasserpartnerschaften schaffen und unterstützen. Das Land werde seine Unterstützungsaufgabe verstärken, kündigte Landes-Umweltminister Olaf Lies (SPD) Ende Mai an. Mittelfristig werde das Land 50 Millionen Euro jährlich für die Hochwasservorsorge einsetzen, damit Schäden zu gut wie möglich vermieden werden.

Im laufenden Jahr werde Niedersachsen mit einem Investitionsvolumen von 28,4 Millionen Euro 83 vordringliche Hochwasserschutzmaßnahmen fördern, darunter die Instandsetzung etlicher Schöpfwerke in Nordniedersachsen oder die Verbesserung des Hochwasserschutzes in Immenrode im Landkreis Goslar.

Kommunen sollten intensiver beraten und überkommunale Konzepte verstärkt initiiert werden - auch mit Hilfe der Kommunalen InfoBörse Hochwasservorsorge der Kommunalen UmweltAktioN (U.A.N.). Niedersachsen will dem Minister zufolge die Hochwasservorhersage kontinuierlich verbessern und weitere Flussgebiete in die Vorhersage aufnehmen. Dazu zähle die Ermittlung von Überschwemmungsgebieten und die optimierte Darstellung von Gefahren- und Risikokarten. Auch das Retentionskataster zum Aufzeigen von Ausweichräumen werde kontinuierlich bearbeitet, sagte der Umweltminister.

