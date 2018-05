NRW-Grüne fordern Verbot von Mikroplastik in Kosmetik- und Hygieneprodukten

Die nordrhein-westfälische Landtagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen hat die Düsseldorfer Landesregierung aufgefordert, sich gegenüber der Bundesregierung, im Bundesrat und auf EU-Ebene für ein Verbot von Mikroplastik als Inhaltsstoff in Kosmetik- und Hygieneprodukten einzusetzen. Zudem soll sie erwirken, dass das Thema Mikroplastik in der Verordnung über Anforderungen an das Einleiten von Abwasser in Gewässer besonders berücksichtigt wird. Das schreibt die Fraktion in einem Antrag, der Ende April im Plenum diskutiert und an den Umweltausschuss des Landtags überwiesen wurde (Drucksache 17/2389).

In ihrem Antrag verlangen die Grünen unter anderem von der Regierung, sich dafür einzusetzen, dass die Kosten für die Verbesserung von Klärtechnologien nach dem Verursacher- und Einleitungsprinzip finanziert und nicht auf Verbraucher umgelegt werden. Zudem sollte Schwarz-Gelb einen Fahrplan für die vierte Reinigungsstufe von Kläranlagen vorlegen, der die Erprobung in Modellprojekten vorsieht. Auch sollte das europäische Chemikalienrecht (REACH) geändert werden, um zeitnah eine europaweite Regelung zur Vermeidung von Mikroplastik umsetzen zu können.

In den vergangenen Jahren hätten die Erkenntnisse über das Vorkommen verschiedenster Mikropartikel in Gewässern stark zugenommen, begründen die Grünen ihren Antrag. Hierzu zähle auch die Verunreinigung durch Mikroplastik. Dabei werde zwischen primärem und sekundärem Mikroplastik unterschieden, stellt die Fraktion klar. Zum primären Mikroplastik zähle der Einsatz von Mikroplastik als Rohstoff, etwa in Kosmetik- und Hygieneartikeln sowie in Wasch- und Reinigungsmitteln. Das sekundäre Mikroplastik hingegen entstehe beim Zerfall größerer Kunststoffteile, z.B. im Verwitterungsprozess, durch Wellenbewegung und Sonneneinstrahlung und bei der Abnutzung anderer Güter, wie beispielsweise bei Textilkunstfasern oder Autoreifenabrieben.

Heutige Kläranlagen können Mikroplastikpartikel kaum erfassen, wodurch die teils mikroskopisch kleinen Partikel nicht vollständig aus dem Abwasser herausgefiltert werden, macht die Fraktion in ihrem Antrag deutlich. So gelange es aus Haushaltsprodukten praktisch ungehindert in die Gewässer – und mit dem Klärschlamm auch auf die Felder und in die Luft. Auch die illegale Entsorgung in Gewässern, landwirtschaftliche Anwendungen, Kompost und die Bauwirtschaft seien Eintragungspfade. Daher sollte es Ziel eines umfassenden Gewässerschutzes sein, den Eintrag von Mikroplastik zu reduzieren und möglichst an der Quelle zu verhindern, unterstreicht die Fraktion.

