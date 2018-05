Rheinland-Pfalz: „Wassercent ist Gewinn für Wasserversorgung und Gewässerschutz“

In Rheinland-Pfalz stehen pro Jahr rund 26 Millionen Euro für den Gewässerschutz durch den Wassercent zur Verfügung. Das sagte Umweltstaatssekretär Thomas Griese heute im Ministerrat. Die Mittel kämen etwa der Renaturierung von Flüssen und Bächen, und Maßnahmen zur Verbesserung der öffentlichen Wasserversorgung zugute.

Das Entgelt für die Entnahme von Grundwasser und von Wasser aus oberirdischen Gewässern war 2013 eingeführt worden, nachdem der Landtag in Mainz den entsprechenden Gesetzentwurf der Landesregierung verabschiedet hatte (EUWID 26.2012). Vorgesehen sind vier verschiedene Entgeltsätze zwischen 0,5 und 6 Cent pro Kubikmeter Wasser.

„Vor fünf Jahren haben wir den Wassercent über das Wasserentnahmeentgeltgesetz eingeführt. Die Idee dahinter: Wer viel Wasser nutzt, muss entsprechend viel Wassercent zahlen. Der Wassercent ist eine erfolgreiche Umweltabgabe, denn damit unterstützen wir ausschließlich und zweckgebunden Projekte für den Gewässerschutz oder zur Erhaltung der Wasserinfrastruktur“, sagte Griese. Das sei ein Gewinn für unsere Tier- und Pflanzenarten in den rheinland-pfälzischen Bächen, Flüssen und Seen sowie für die Wasserversorgung der Bürgerinnen und Bürger im Land. So schaffe der Wassercent die finanzielle Grundlage, um Gewässer mit der ,Aktion Blau Plus' wieder naturnah zu entwickeln sowie die Artenvielfalt im wichtigen Lebensraum Wasser im Sinne der ,Aktion Grün' zu verbessern“, so Griese.

Den vollständigen Artikel lesen Sie in der Ausgabe 20.2018 von EUWID Wasser und Abwasser, die am 15. Mai 2018 als E-Paper und Printmedium erscheint. Die Fachzeitung informiert Leser mit knappem Zeitbudget kompakt über die relevanten Entwicklungen in der Wasser- und Abwasserbranche.

Noch kein Abonnent? Mit einem Testpaket können Sie sämtliche Informationsmodule von EUWID Wasser und Abwasser (u.a. Printausgabe, E-Paper, Archiv und Top-News) kostenlos und unverbindlich ausprobieren.