UBA: Grenzwerte bis zum vollständigen Ende der Klärschlammdüngung fortschreiben

Die Schadstoffgrenzwerte in Klärschlamm- und Düngemittelverordnung sollten bis zu einem vollständigen Ausstieg aus der bodenbezogenen Klärschlammverwertung weiterhin fortgeschrieben werden. Diese Empfehlung hat das Umweltbundesamt (UBA) in seiner aktuell veröffentlichten Broschüre „Klärschlammentsorgung in der Bundesrepublik Deutschland“ abgegeben. Darüber hinaus müsse geprüft werden, ob aus Sicht des vorsorgenden Boden- und Gesundheitsschutzes bislang nicht erfasste Schadstoffe wie z. B. Medikamentenrückstände mittelfristig durch Grenzwerte geregelt werden sollten.

Grundsätzlich sollten dem UBA zufolge Schadstoffe aus dem Klärschlamm wirksam ausgeschleust werden, indem etwa Einleitern mit hohen Gesundheitsrisiken wie Krankenhäuser vom kommunalen Abwassersystem abgekoppelt würden. Die hygienischen Anforderungen an Klärschlamm, der noch auf landwirtschaftlichen Flächen oder bei landschaftsbaulichen Maßnahmen verwertet werden darf, sollten nach Auffassung des Umweltbundesamtes weiterhin überprüft und erforderlichenfalls angepasst werden. Hierbei könnte ein nicht auszuschließendes Risiko einer Ausbreitung von Krankheitserregern und Antibiotikaresistenzen durch eine weitergehende Klärschlammbehandlung in Form von Hygienisierungsmaßnahmen minimiert werden.

Die Abwasserbehandlung sollte nach den Vorstellungen der Behörde weitgehend auf Verfahren umgestellt werden, die eine Phosphorrückgewinnung unterstützen, etwa auf eine biologische Phosphorelimination und Reduzierung der Eisenfällung, da dabei das Recyclat über eine schlechte Nährstoffverfügbarkeit verfüge. Die Mono-Verbrennungskapazitäten sollten dagegen weiterhin sinnvoll ausgebaut werden. Dabei seien Konzepte zu entwickeln, die sowohl die Phosphorrückgewinnung als auch Aspekte der Energieeffizienz, wie beispielsweise die Transportwege und die Abwärmenutzung, berücksichtigten.

Die rechtlichen Anforderungen zur Rückgewinnung sollten dem Umweltbundesamt zufolge sukzessive fortgeschrieben werden, um einen hohen Anteil an rückgewonnenem Phosphor aus relevanten Stoffströmen zu sichern und langfristig einen vollständigen Ausstieg aus der bodenbezogenen Verwertung zu ermöglichen.

