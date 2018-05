Veolia meldet für das erste Quartal 2018 leichte Umsatzzuwächse im Wassergeschäft

Der französische Umweltkonzern Veolia hat im ersten Quartal 2018 den Umsatz in seiner Wassersparte leicht steigern können. Laut den in Paris veröffentlichten vorläufigen Quartalszahlen erhöhte sich der Wasserumsatz bei konstanten Wechselkursen im Vergleich zum Vorjahresquartal um 3,5 Prozent auf 2,562 Mrd. Euro.

Grund für die soliden Zahlen sei eine positive Geschäftsentwicklung von 0,5 Prozent bei anhaltend robuster Dynamik im Ausland und dort vor allem in Lateinamerika, teilte Veolia mit. Zudem habe es einen positiven Preiseffekt von 1,7 Prozent durch höhere Wassertarife in Mitteleuropa, Nordeuropa und im Heimatmarkt Frankreich gegeben.

Die Bautätigkeit in der Wassersparte sei ebenfalls solide gewesen. Hier realisierte Veolia den Zahlen zufolge ein Plus von 1,6 Prozent und nannte in diesem Zusammenhang den Auftrag zum Bau der Wasseraufbereitungsanlage Springvale in Australien (EUWID 50.2017) sowie Bauaktivitäten in Marokko. Für das Tochterunternehmen Veolia Water Technologies (VWT) war es hingegen mit einem Umsatzminus von 9,2 Prozent ein langsamer Jahresbeginn, berichtete der Umweltdienstleister.

In Frankreich verbuchte Veolia im Vergleich zum ersten Quartal 2017 einen 2,2-prozentigen Zuwachs beim Wasserumsatz. Einfluss hierauf hatte eine Tarifindexierung von +0,6 Prozent und ein leicht rückläufiger Wasserabsatz (-0,8 Prozent), hieß es. Das Tochterunternehmen Sade habe jedoch „gute Aktivitäten“ verzeichnet und ein Umsatzplus von 6,7 Prozent erwirtschaftet.

